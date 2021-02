Outriders: Soll kein Live-Service-Spiel werden

Zunächst kann "Outriders" anhand einer Demo getestet werden.

Seit einigen Jahren gehen viele Publisher dazu über, ihre Games in sogenannte Live-Service-Spiele zu verwandeln, die nach der Veröffentlichung mit Season-Pässen und Mikrotransaktionen über Jahre hinweg monetisiert werden. Mit „Outriders“ verfolgt Square Enix ein anderes Ziel. Laut der Angabe der Macher erwartet euch damit kein Live-Service-Spiel. Dennoch soll auf eine Post-Launch-Unterstützung nicht verzichtet werden.

Anpassungen an der Balance und andere Dinge

„Wir meinen mit ‚das ist kein Live-Service-Spiel‘ nicht, dass wir das Spiel sofort nach dem Launch aufgeben werden“, so der Game Director Bartosz Kmita in einem Gespräch mit VG247 . „Selbst wenn das Spiel nicht super erfolgreich ist, haben wir immer noch Pläne, einige Anpassungen an der Balance und einige andere Dinge vorzunehmen.“

Sollte „Outriders“ jedoch zu einem großen Erfolg werden, wäre der Entwickler „mehr als glücklich, weitere Abenteuer zu entwickeln“. Es hänge davon ab, wie die Spieler auf das Spiel reagieren und wie sie das Spiel insgesamt empfinden.

Keine dedizierten Server

Ein weiteres Thema im Interview waren die dedizierten Server, die es im Fall von „Outriders“ nicht geben wird. Dazu erklärte der Lead-Designer Piotr Nowakowski: „Auf der einen Seite stehen natürlich die Kosten, auf der anderen Seite die technischen Lösungen. Und weil wir einen Drei-Spieler-Koop haben, sind wir nicht gezwungen, dedizierte Server zu haben – die aktuellen Strukturen werden gut genug sein.“

Man habe das Spiel mit diesem Gedanken entwickelt. Dennoch waren dedizierte Server vor langer, langer Zeit im Gespräch. Jedoch trafen die Entwickler damals die Entscheidung, nicht in diese Richtung zu gehen.

Nowakowski fügte hinzu: „Wenn etwas aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, werde ich sagen, dass ich mich geirrt habe. Aber im Moment meine ich, dass es für uns funktioniert. Und so wie wir mit den Spielern umgehen, sollte es funktionieren.“

„Outriders“ wird am 1. April 2021 für PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam, Epic Games Store) auf den Markt gebracht. Zunächst könnt ihr euch mit einer Demo beschäftigen.

