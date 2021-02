Werewolves Within: Ubisofts VR-Spiel kommt im Juni in die Kinos

"Werewolves Within" kommt in die Kinos.

„Werewolves Within“ erobert bald die Kinos. Der Streifen, der auf dem gleichnamigen VR-Titel von Ubisoft basiert, startet laut der heutigen Ankündigung am 25. Juni 2021. Die Bestätigung gilt zunächst nur für den nordamerikanischen Markt, wo sich IFC Films die Rechte sichern konnte.

Infos zur Besetzung

Unter der Regie von Josh Ruben („Scare Me“) und aus der Feder der Drehbuchautorin Mishna Wolff („I’m Down“) spielt „Werewolves Within“ in der Kleinstadt Beaverfield. Als ein Schneesturm eine Gruppe von Einwohnern in einem örtlichen Gasthaus gefangen hält, liegt es an dem neu angekommenen Förster Finn (Sam Richardson) und der Postangestellten Cecily (Milana Vayntrub), den Frieden zu bewahren und die Wahrheit hinter einer mysteriösen Kreatur aufzudecken, die begonnen hat, die Gemeinde zu terrorisieren.

Zur Ensemble-Besetzung gehören laut Ubisoft Sam Richardson („Veep“, „Detroiters“), Milana Vayntrub („This Is Us“), George Basil („Crashing“), Sarah Burns („Barry“), Michael Chernus („Tommy/CBS“), Catherine Curtin („Orange Is The New Black“), Wayne Duvall („The Hunt“), Harvey Guillén („What We Do In The Shadows“), Rebecca Henderson („Russian Doll“), Cheyenne Jackson („30 Rock“), Michaela Watkins („Brittany Runs A Marathon“) und Glenn Fleshler („True Detective“).

Produziert wurde der Film von Jason Altman, Margaret Boykin und Andrew Lieberman für Ubisoft Film & Television, Matt Miller, Natalie Metzger und Benjamin Wiessner für Vanishing Angle, und Sam Richardson.

„Wir haben mit IFC ein perfektes Zuhause für unseren ersten unabhängig produzierten Spielfilm gefunden“, so Jason Altman, Head of Ubisoft Film & Television. „Ihr Enthusiasmus, ihr Geschmack und ihre Strategie in einem komplizierten Markt beeindrucken uns immer wieder. Und wir können es kaum erwarten, diesen Film sowohl den Fans des Spiels als auch einem größeren Publikum vorzustellen.“

Arianna Bocco, Präsidentin von IFC Films, ergänzte: „Werewolves Within ist eine wilde und urkomische Verfilmung von Ubisofts genialem Original-Spielkonzept und wir sind begeistert, diesen unterhaltsamen Krimi diesen Sommer ins Kino zu bringen. Josh Ruben, der mit Scare Me ankam, hat eine unglaubliche Besetzung zusammengestellt, um seine neueste Vision ans Licht zu bringen.“

