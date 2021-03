Ghost of Tsushima: Am Kampfsystem wurde über sechs Jahre gearbeitet

Im Rahmen eines GDC-Showcase blickten die Entwickler von Sucker Punch noch einmal auf die Arbeiten an "Ghost of Tsushima" zurück. Wie Studio-Mitgründer Brian Fleming ausführte, war es vor allem das Kampfsystem, dass das Studio über die Jahre immer wieder vor Herausforderungen stellte.

"Ghost of Tsushima" erschien exklusiv für die PS4.

Mit „Ghost of Tsushima“ veröffentlichten die „inFamous“- und „Sly Cooper“-Macher von Sucker Punch im vergangenen Jahr ihren neuesten Titel, in dem ihr euch auf der gleichnamigen Insel der Invasion der Mongolischen Armee entgegenstellt.

Im Rahmen einer virtuellen Frage- und Antwort-Runde anlässlich der GDC 2021 blickten die Entwickler von Sucker Punch noch einmal auf die Arbeiten an „Ghost of Tsushima“ zurück und gingen dabei auf die kreativen Herausforderungen ein, mit denen sich das Studio während der Entwicklung konfrontiert sah. Hier hob Studio-Mitgründer Brian Fleming vor allem das Kampfsystem hervor, an dem laut Fleming über sechs Jahre gearbeitet wurde.

Da sich in „Ghost of Tsushima“ vieles um die Gefechte dreht, wollte Sucker Punch hier keine Kompromisse eingehen und überarbeitete die Kämpfe gleich mehrfach, um den Spielern die bestmögliche Erfahrung zu liefern und dafür zu sorgen, dass das Kampfsystem seinen Dienst in allen Situationen wie vorgesehen verrichtet.

Es wurden unterschiedliche Ansätze verfolgt

Fleming führte aus: „Es gibt eine einfache Antwort und die Antwort ist: Das Kampfsystem. Das Kampfsystem war etwas, an dem das Team – eine Handvoll Programmierer, Designer und Animatoren – sechs Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet und mehrere Versionen davon mit mehreren Ansätzen erstellt hat. Das Kampfsystem und einige andere Systeme … sie sind sozusagen das Zentrum von allem.“ .

„Es muss in jeder Situation funktionieren“, ergänzte Fleming. „Es muss in jedem Gelände funktionieren und es muss in jedem komischen Modus, in dem sich das Spiel befinden könnte, funktionieren. […] Es war eine schwer fassbare, ununterbrochene Anstrengung über eine sechsjährige Reise, während der weiter gearbeitet wurde. Ich denke, die Ergebnisse waren gut, aber es war ein langer, schwieriger Weg.“

„Ghost of Tsushima“ erschien exklusiv für die PlayStation 4 und wurde nach dem Release mit dem „Legends“ genannten Coop-Modus bedacht, der von allen Besitzern des Samurai-Abenteuers ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden konnte.

