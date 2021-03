Ghost of Tsushima: Die Game-Director sind nun Botschafter der Insel Tsushima

Der Schauplatz von "Ghost of Tsushima" basiert auf einer realen Insel.

Für das feudale Action-Adventure „Ghost of Tsushima“ wählten die Entwickler mit Tsushima einen realen Schauplatz aus. Weil sie die japanische Insel dort anschaulich der Öffentlichkeit präsentiert haben, erhalten die Game-Director Nate Fox und Jason Connell nun eine Auszeichnung als Tourismus-Botschafter.

Geschichte der Insel wurde in die ganze Welt getragen

Hiroki Hitakatsu, der Bürgermeister von Tsushima, ehrte die beiden Entwickler mit folgendem Wortlaut: „Fox und Connell haben den Namen und die Geschichte von Tsushima auf so wunderbare Art und Weise in die ganze Welt getragen. Selbst viele Japaner kennen die Geschichte der Gen-ko-Periode nicht. Wenn es um die Welt geht, ist der Name und der Ort Tsushima buchstäblich unbekannt, daher kann ich ihnen nicht genug dafür danken, dass sie unsere Geschichte mit solch phänomenalen Grafiken und tiefgründigen Geschichten erzählt haben.“

Anschließend fügte der Bürgermeister hinzu, dass er darüber bereits nachgedacht hat, seit er von der Verwendung Tsushimas in ihrem neuesten Projekt erfahren hat. Viele Menschen aus der ganzen Welt möchten wegen dem Spiel die Insel genauer kennenlernen und selbst einmal besuchen. Zudem wird die Insel Tsushima mit PlayStation zusammenarbeiten, um eine auf dem Spiel basierende Tourismuskampagne aufzusetzen.

„Ghost of Tsushima“ ist am 17. Juli vergangenen Jahres exklusiv für PS4 erschienen. Eine im Januar veröffentlichte Stellenanzeige von Sucker Punch deutet darauf hin, dass bereits an einem DLC oder sogar an einer Fortsetzung gearbeitet wird. Auch eine PS5-Version des Erfolgs-Hits ist keineswegs ausgeschlossen.

