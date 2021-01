Ghost of Tsushima 2: Sequel oder DLC in Arbeit? – Neuer Hinweis

Mit "Ghost of Tsushima" ist offenbar noch lange nicht Schluss. Eine weitere Stellenanzeige deutet an, dass die noch junge Marke irgendwie ausgebaut wird. Erwartet uns ein neues Spiel oder eine Erweiterung?

"Ghost of Tsushima" konnte im vergangenen Jahr zahlreiche Spieler beeindrucken. Und vielen Fans dürstet es nach mehr.

Mit „Ghost of Tsushima“ konnte Sucker Punch zum Abschluss der PS4-Generation ein überzeugendes Spiel beisteuern. Der Metascore pendelte sich bei einem Wert von 83 ein. Basierend auf mehr als 18.000 Wertungen liegt der User-Score sogar bei 9.2.

Aufgrund des enormen Erfolges kann erwartet werden, dass die neue Marke weiter ausgebaut wird und ein Sequel erhält. Während die Ankündigung eines solchen Spiels bislang aussteht und auch in den kommenden Monaten nicht erwartet werden sollte, lässt eine aktuelle Stellenanzeige darauf schließen, dass durchaus etwas in Arbeit ist.

Weitere Stellenanzeige mit Hinweisen

Schon Ende des vergangenen Jahres suchte Sucker Punch einen Autor, der über „Kenntnisse der feudalen japanischen Geschichte“ verfügt. „Ghost of Tsushima“ spielt in diesem Setting. Eine weitere Stellenanzeige untermauert die Spekulationen nochmals.

Sucker Punch sucht mittlerweile einen Combat Designer. Und in der Stellenausschreibung wünscht sich der Entwickler ausdrücklich, dass die Bewerber „Ghost of Tsushima gespielt haben und dessen Kernkampfsysteme verstehen“.

Doch was heißt das jetzt für die Zukunft von „Ghost of Tsushima“? Ist ein komplettes Sequel in der Pipeline? Ein DLC? Eine eigenständige Erweiterung im Stile von „Uncharted: The Lost Legacy“ oder „Spider-Man Miles Morales“? Die neue Stellenanzeige macht zumindest deutlich, dass Sucker Punch an neuen Inhalten arbeitet.

Prototyping neuer Gegnertypen

In der Stellenanzeige wird auch das Prototyping neuer Gegnertypen, Fähigkeiten und Fortschrittssysteme erwähnt. Das heißt, ein simples New-Gen-Remaster oder eine Neuauflage des ursprünglichen „Ghost of Tsushima“ klingen weniger wahrscheinlich.

Veröffentlicht wurde das ursprüngliche „Ghost of Tsushima“ im Juli des vergangenen Jahres. Im November folgten Verkaufszahlen. Wie es damals hieß, fand das PlayStation 4-exklusive Samurai-Abenteuer mehr als fünf Millionen Abnehmer. Damit konnte sich der Titel zu den erfolgreichsten neuen Marken der letzten Jahre aufschwingen.

Was haltet ihr von einem neuen „Ghost of Tsushima“. Ist es noch zu früh? Würdet ihr euch über eine Erweiterung oder kleinere Download-Zusätze freuen?

