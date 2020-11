Ghost of Tsushima: Eine erfolgreiche neue Marke – Aktuelle Verkaufszahlen bekannt

Offiziellen Angaben zufolge entwickelte sich das von Sucker Punch entwickelte Samurai-Abenteuer "Ghost of Tsushima" zu einer erfolgreichen neuen Marke. Wie oft sich der Titel bereits verkaufte, bestätigte Sony Interactive Entertainment gegenüber der New York Times.

"Ghost of Tsushima" wurde exklusiv für die PS4 veröffentlicht.

Mit „Ghost of Tsushima“ veröffentlichten die „Sly Cooper“- und „inFamous“-Macher von Sucker Punch im Juli dieses Jahres ihren neuesten Titel.

Nachdem dieser einen erfolgreichen Start feierte, legten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment gegenüber der New York Times noch einmal nach und nannten aktuelle Verkaufszahlen zu „Ghost of Tsushima“. Wie es heißt, verkaufte sich das PlayStation 4-exklusive Samurai-Abenteuer mittlerweile mehr als fünf Millionen Mal und gehört damit zu den erfolgreichsten neuen Marken der letzten Jahre.

Nachfolger liegt im Bereich des Möglichen

Wie es mit Sucker Punch und der „Ghost of Tsushima“-Marke weitergehen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Allerdings wiesen die Entwickler vor einigen Wochen darauf hin, dass das Studio einem Nachfolger von „Ghost of Tsushima“ durchaus offen gegenübersteht. Die beeindruckenden Verkaufszahlen der neuen Marke dürften einen Nachfolger zudem noch einmal wahrscheinlicher gemacht haben.

Zum Thema: Ghost of Tsushima: Erfolg übertraf die internen Erwartungen – PS4 wird bis 2022 unterstützt

Vor wenigen Wochen veröffentlichte Sucker Punch unter dem Namen „Ghost of Tsushima: Legends“ einen kooperativen Multiplayer, der von Besitzern des Spiels ohne weitere Kosten bezogen werden durfte. In „Legends“ könnt ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließen und gemeinsam Missionen oder Raids in Angriff nehmen.

Auf diesem Wege erhaltet ihr immer bessere Ausrüstung, mit der ihr euren Charakter verbessern und auf noch knackigere Herausforderungen zuschneiden könnt.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima