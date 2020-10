Ghost of Tsushima: Erfolg übertraf die internen Erwartungen – PS4 wird bis 2022 unterstützt

In einem Interview sprach Sonys Jim Ryan unter anderem über den kommerziellen Erfolg von "Ghost of Tsushima". Wie es heißt, verkaufte sich das Hauptspiel über den internen Erwartungen. Auch der Coop-Modus "Legends" erfreut sich demnach großer Beliebtheit.

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung der PlayStation 5 entwickeln sich die führenden Köpfe von Sony Interactive Entertainment aktuell natürlich zu gefragten Gesprächspartnern.

In einem aktuellen blickte Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft und wies unter anderem darauf hin, dass die PlayStation 4 noch mindestens zwei Jahre „stark unterstützt werden soll“. So ist von einer Unterstützung bis Ende 2022 die Rede. Ergänzend zu diesen Aussagen ging Ryan auf den kommerziellen Erfolg von „Ghost of Tsushima“ ein.

Verkaufszahlen übertreffen die internen Erwartungen

Wie es heißt, verkaufte sich das Samurai-Abenteuer über den internen Erwartungen. „Das ist nicht das Ergebnis eines ausgiebigen Kaufrausches, sondern eines sehr, sehr stetig und sorgfältig geplanten organischen Wachstums. Wahrscheinlich das beste Beispiel, das ich gebe … Ich könnte natürlich über Naughty Dog sprechen, aber sie haben schon immer großartige Spiele gemacht“, führte Ryan aus.

Und weiter: „Aber lassen Sie uns über Ghost of Tsushima sprechen, das hinsichtlich der Kritiken und der Verkaufszahlen in einem Maße angenommen wurde, das wir nicht erwartet hatten. Das spricht Bände über die Arbeit, die Sucker Punch geleistet hat.“

