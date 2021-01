Ghost of Tsushima: Weiterer Hinweis auf eine PS5-Version?

Könnte Sucker Punch in der Tat an einer PlayStation 5-Umsetzung von "Ghost of Tsushima" arbeiten? Ein mittlerweile wieder entfernter Hinweis im Lebenslauf eines Entwicklers heizt die Gerüchte weiter an.

Erscheint "Ghost of Tsushima" für die PS5?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sucker Punch an einer PlayStation 5-Umsetzung oder zumindest einem entsprechenden technischen Upgrade von „Ghost of Tsushima“ arbeiten könnte.

Für neue Spekulationen sorgt in diesen Tagen der Lebenslauf von Dave Molloy, der sein Geld als Cinematic-Creative-Director bei Sucker Punch verdient. In diesem wies Molloy zunächst darauf hin, dass er an einem „Ghost of Tsushima“ für die PlayStation 5 arbeitet. Nachdem diese Passage einiges an Medieninteresse auf sich zog, änderte er das Ganze kurzerhand in „Ghost of Tsushima-Spiel für Sony PlayStation“.

PS5-Version oder ein Nachfolger geplant?

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob wir es hier mit einem simplen Fehler zu tun haben oder ob sich Molloy kurzerhand zu früh aus der Deckung wagte und ein „Ghost of Tsushima“ für die PlayStation 5 bestätigte. Die Verantwortlichen von Sucker Punch selbst wollten die aktuellen Spekulationen bisher nicht kommentieren, lieferten der Gerüchteküche in den letzten Tagen jedoch eigenhändig frische Nahrung.

Zum Thema: Ghost of Tsushima 2: Sequel oder DLC in Arbeit? – Neuer Hinweis

So suchte das im US-amerikanischen Bellevue ansässige Studio bereits im vergangenen Jahr nach neuem Personal, das über „Kenntnisse in der feudalen japanischen Geschichte“ verfügt und „Ghost of Tsushima“ gespielt beziehungsweise dessen Kernmechaniken verinnerlicht hat.

Denkbar wäre also, dass sich neben einer PS5-Version von „Ghost of Tsushima“ auch ein Nachfolger oder neue Inhalte zum Original in Arbeit befinden. Warten wir die Entwicklung der kommenden Monate ab.

Quelle: Gamerant

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima