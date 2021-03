Roguebook: Der Roguelike-Deck-Builder im neuen Gameplay-Trailer präsentiert

Mit "Roguebook" befindet sich ein Roguelike-Deck-Builder für die Konsolen und den PC in Entwicklung. Was spielerisch geboten wird, verrät ein frisch veröffentlichter Gameplay-Trailer.

"Roguebook" erscheint etwas später für die Konsolen.

Aktuell arbeitet das Studio Abrakam am Roguelike-Deck-Builder „Roguebook“, der sich für den PC und die Konsolen in Entwicklung befindet.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Roguebook“ auf sie zukommt, veröffentlichte Abrakam in Zusammenarbeit mit dem Publisher Nacon einen frischen Gameplay-Trailer. In diesem wird etwas näher auf die spielerischen Eigenheiten und die tragenden Gameplay-Säulen von „Roguebook“ eingegangen. Darüber hinaus stellen die Entwickler diverse spielerische Feinheiten des Titels vor.

Sammelt Karten und setzt sie geschickt ein

In „Roguebook“ findet ihr euch zunächst auf einer leeren Karte wieder, auf der ihr mit einem Tintenfass-System neue Felder aufdeckt. Es heißt, dass jene, die das Roguebook lesen, einen allwissenden, gottgleichen Status erlangen können. Die Seiten füllen sich mit den gefährlichsten Kreaturen, alten Legenden und exotischen Ländern der Welt von Faeria. Allerdings verfolgt das Buch seine ganz eigenen Ziele und versucht die, die es zu lesen versuchen, auszutricksen.

„Wie in einem traditionellen Deck Builder sammeln die Spieler Karten, die sie in den verschiedenen Herausforderungen einsetzen können. Sie können die Karten zudem durch das Einsetzen von Edelsteinen aufwerten, um einzigartige Boni zu erhalten. Zusätzlich zu den Karten können die Spieler durch den Einsatz der Fähigkeiten ihrer einzelnen Helden überwältigende Team-Synergien schaffen. Diese Fähigkeiten befinden sich in einem Fertigkeitsbaum und können durch einen speziellen Mechanismus namens Turmdeck freigeschaltet werden“, so die Entwickler weiter.

„Roguebook“ wird am 24. Juni 2021 für den PC veröffentlicht. Die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

