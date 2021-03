Undermine: Rougelike-Abenteuer für die PS4 bestätigt – Termin, Trailer & Details

"Undermine" erscheint für die PS4.

Für den PC, die Xbox One oder Nintendos Switch ist das Roguelike-Abenteuer „Undermine“ aus dem Hause Thorium Entertainment bereits erhältlich.

Lediglich PlayStation 4-Spieler schauten bisher in die Röhre. Wie Thorium Entertainment in einer aktuellen Mitteilung bekannt gab, wird dieser Umstand allerdings bald behoben, da „Undermine“ noch in diesem Monat den Weg auf die PlayStation 4 finden wird. Genauer gesagt am Dienstag, den 30. März 2021.

Trailer stellt euch den Indie-Hit vor

Passend zur Ankündigung für die PS4 stellten die Macher von Thorium Entertainment einen frischen Trailer zu „Undermine“ bereit, der euch einen ersten Eindruck von dem vermittelt, was spielerisch auf euch zukommt. In unterirdischen Dungeons und Minen stoßt ihr auf Relikte, Tränke, Gebete, Segen und sogar Flüche, die euch zu einem perfekten Lauf verhelfen. Gleichzeitig trefft ihr freundliche und unfreundliche NPCs, die darauf warten, von euch gerettet und unterstützt zu werden.

„UnderMine besteht aus einer umfangreichen Welt, die sich erkunden lässt, sowie charmante Charaktere und eine Hintergrundgeschichte voller Intrigen. Tauche ein in die missliche Lage des Bauern, der in die Goldmine geschickt wird. Seine Aufgabe ist es, für einen Chef zu schuften, der sich nicht für ihn interessiert, in einer Umgebung, die ihm feindlich gesinnt ist und gegen Kreaturen, die ihm die Haut von den Knochen reißen wollen“, heißt es zur Geschichte von „Undermine“.

