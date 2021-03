Terraria: Neuer Meilenstein angekündigt – So erfolgreich ist das Spiel

Mehr als 35 Millionen Verkäufe kamen inzwischen zusammen.

„Terraria“ ist schon seit Jahren ein Millionenseller. Doch die neuste Verkaufszahl kann ein weiteres Mal beeindrucken. Wie aus einem neuen Update auf dem offiziellen Blog des Spiels hervorgeht, kommt „Terraria“ inzwischen auf mehr als 35 Millionen Verkäufe, die sich auf PC, Konsolen und Mobile-Systeme verteilen.

Die meisten Verkäufe für PC

Laut einer Aufschlüsselung der Verkäufe können 17,2 Millionen verkaufte Exemplare dem PC zugeordnet werden. 9,3 Millionen Verkäufe entfielen auf Smartphones und weitere 8,5 Millionen Exemplare von „Terraria“ wurden für Konsolen verkauft. Sobald diein die Zahlen einfließt, kann erwartet werden, dass die Zahl noch einmal nach oben geht.

Zwar verkauft sich „Terraria“ hervorragend, was aber nicht bedeuten soll, dass sich die Entwickler auf den Lorbeeren ausruhen möchten. Stattdessen ist das Team weiterhin damit beschäftigt, neue Inhalte in das Spiel zu bringen.

„Wir arbeiten weiterhin hart an der Litanei von Updates für das gesamte Spiel, während wir in das Jahr 2021 vorstoßen“, heißt es in einem Statement. „Die Dinge fangen wirklich an, zusammenzukommen. Und wir sind mehr als aufgeregt in Bezug auf das, was der Rest des Jahres auf Lager hat.“ Mit der neuen Zahlenankündigung wollte das Team schon einmal verdeutlichen, dass „Terraria“ einen weiteren Meilenstein erreichen konnte.

„Terraria“ kann unter anderem im PlayStation Store erworben werden, wo momentan 18,99 Euro fällig werden. Auch eine kostenlose Testversion steht dort zum Download bereit. Bei Amazon zahlt ihr für die Disk-Version aktuell 16,99 Euro.

