Hood Outlaws & Legends: Das bietet die Mystic-Charakter-Klasse – Neues Video

Focus Home Interactive und Sumo Digital haben einen neuen Trailer zum PvPvE-Game "Hood: Outlaws & Legends" veröffentlicht. In den Fokus rückt darin die Mystic-Charakter-Klasse.

"Hood Outlaws & Legends" kommt im Mai auf den Markt.

Sumo Digital und der Game Director Andrew Willans stellen in einem neuen Trailer eine der spielbaren Klassen von „Hood Outlaws & Legends“ vor. Es ist der Mystiker namens Tooke, der einen Dreschflegel schwingt. Sein ultimativer Angriff heißt Instinct. Anschauen könnt ihr euch das Ganze unterhalb dieser Zeilen.

Rivalisierende Gangs und Raubüberfälle

„Hood Outlaws & Legends“ versetzt euch den Angaben der Entwickler zufolge in einen gnadenlosen, unkontrollierten Staat, in dem Rebellen und Schurken aus jeder Ecke ihren Platz unter Legenden erkämpfen möchten. Und um bei einem unterdrückten Volk an Einfluss zu gewinnen, verfolgen rivalisierende Gangs das Ziel, bei Raubüberfällen die Reichen dort zu treffen, wo es ihnen wirklich weh tut.

„Zwei Teams aus Spielern treten gegeneinander an, um den perfekten Raubüberfall in einer Spielumgebung durchzuführen, die durch tödliche KI-Wachen patrouilliert wird. Mit den einzigartigen Fertigkeiten und mystischen Fähigkeiten der einzelnen Charaktere gilt es heimlich schleichend Schätze zu stehlen oder durch lauten und brutalen Kampf zu dominieren“, so die Macher.

Eine Übersicht über die offiziellen Spielfeatures:

Ihr bekämpft Gegner bei intensiven PvPvE-Mehrspieler-Raubüberfällen

Ihr erlebt eine gewaltsame mittelalterliche Welt, in der uralte Mystik auf Machtkampf und Korruption trifft

Ihr schnappt euch Beute und investiert sie in Vorteile, Waffen und neue Looks

Doch auch nach dem Launch soll „Hood Outlaws & Legends“ nicht vernachlässigt werden. Neue Karten, Charaktere, Spielmodi und Events folgen laut Hersteller nach der Spielveröffentlichung

„Hood: Outlaws & Legends“ erscheint am 10. Mai 2021 für PS5, PS4, PC (Steam), Xbox One und Xbox Series X/S. Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Videomaterial zur heute vorgestellten Klasse:

