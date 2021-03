GTA 5 Online: Doppelte GTA$ & RP, Biker-Rabatte und mehr

Auch in dieser Woche lohnt es sich, einen Blick in den Online-Part von "Grand Theft Auto 5" zu werfen. Ihr sahnt doppelte Boni ab. Hinzukommen Rabatte und Geschenke.

Holt euch coole Lederjacken.

Im Rahmen der neusten Event-Woche in „GTA 5 Online“ gibt es ganz viel doppelt. So könnt ihr in mehreren Modi doppelte GTA$ & RP absahnen. Außerdem erhalten Leibwächter und Mitarbeiter ein doppeltes Gehalt. Zu den Aktionen zählen:

Doppelte Belohnungen für Biker-Arbeit, Clubhaus-Missionen und Biker-Herausforderungen

Doppelte GTA$ und RP in Deadline

Doppeltes Gehalt für Leibwächter und Mitarbeiter

Kostenlose Biker-Jacken

Auch kostenlos gibt es etwas in dieser Woche: So könnt ihr eine beliebige Biker-Jacke zum Preis von „geht aufs Haus“ abholen und entsprechend gekleidet durch die Gegend cruisen. Das Angebot gilt bei allen anständigen Bekleidungsgeschäften.

Darüber hinaus könnt ihr den kostenlosen schwarzen Principe-Hoodie freischalten, wenn ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem 31. März 2021 eine Partie „GTA 5 Online“ spielt. „Zieht ihn an und vermittelt euren Mitmenschen so eure standhafte Individualität, Markentreue und guten Geschmack“, so Rockstar Games.

Rabatte der Woche

Kommen wir zu den Rabatten der Woche, die ihr nachfolgend aufgelistet vorfindet:

Biker-Rabatte

Alle Biker-Jacken – KOSTENLOS

MC-Clubhäuser – 35 % Rabatt

Verbesserungen & Modifikationen für MC-Clubhäuser – 35 % Rabatt

Fahrzeuge – 40 Prozent Rabatt

Principe Lectro

Rampant Rocket

Nagasaki Shotaro

Nagasaki Stryder

Dinka Vindicator

BF Raptor

Maibatsu Manchez Scout

Nagasaki Ultralight

Boni & Vorteile mit Prime Gaming

Spieler von „GTA 5 Online“, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten in dieser Woche kostenlos die Sonarstation für die Kosatka. Hinzu kommen weitere 200.000 GTA$, wenn ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielt.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder besondere Rabatte: In dieser Woche gibt es 35 Prozent auf den Helikopter Sparrow und das Tauchboot Kraken Avisa sowie 80 Prozent auf das Amphibienflugzeug Seabreeze.

