Life of Delta: Puzzle-Adventure im postapokalyptischen Japan angekündigt – Trailer & Details

Mit "Life of Delta" kündigte das Hamburger Studio Daedalic Entertainment ein neues Puzzle-Adventure im postapokalyptischen Japan an. Dieses entsteht bei den Entwicklern von Airo Games und zeigt sich heute in einem ersten Trailer.

"Life of Delta" erscheint für die Konsolen und den PC.

Auch das Hamburger Studio Daedelic Entertainment nutzte das gestrige „Future Games Show: Spring Showcase“-Event für eine Neuankündigung.

Unter dem Namen „Life of Delta“ kündigte das Unternehmen ein neues Puzzle-Adventure an, das derzeit bei den Entwicklern von Airo Games entsteht und die Spieler in eine postapokalyptische Welt verfrachtet, in der ein großer Krieg sämtliches Menschenleben auslöschte. Die einzigen Überlebenden sind langsam verfallende Serviceroboter und humanoide Echsen, die aus dem anhaltenden atomaren Niederschlag erwuchsen.

Ein kleiner Roboter kämpft um sein Überleben

Die Geschichte von „Life of Delta“ dreht sich um den namensgebenden kleinen Roboter Delta, der in dieser Welt um sein Überleben kämpft. Eines Tages sieht er sich gezwungen, auf eine Reise in die gewaltige postapokalyptische Welt aufzubrechen, um seinen Freund zu finden. Was ihm an körperlicher Stärke fehlt, macht Delta laut Entwicklerangaben mit Köpfchen und logischem Denken wett.

Zum Thema: Ever Forward: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Puzzle-Adventure

Versprochen werden 25 handgemalte Level im postapokalyptischen Japan, hunderte liebevoll gestaltete Charakteranimationen sowie mehr als 50 abwechslungsreiche Minispiele und knackige Rätsel. Gleichzeitig soll euch „Life is Delta“ in eine Welt entführen, in der jede Figur ihre eigene Geschichte zu erzählen hat. Vollständig animierte Videosequenzen, die die Geschichte noch interessanter gestalten und ein atmosphärischer Soundtrack runden das Puzzle-Abenteuer laut offiziellen Angaben ab.

„Life is Delta“ erscheint 2022 für den PC und nicht näher genannte Konsolen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Life of Delta