Rainbow Six Siege: Das schräge „Rainbow is Magic“-Event kehrt zurück – Trailer & Details

Wie Ubisoft bekannt gab, feiert das "Rainbow is Magic"-Event in der Welt des Taktik-Shooters "Rainbow Six Siege" am heutigen Dienstag ein Comeback. Wir verraten euch, was es mit dem Ganzen im Detail auf sich hat.

Das "Rainbow is Magic"-Event feiert ein Comeback.

Was vor zwei Jahren als Aprilscherz seinen Anfang nahm, erfreute sich so großer Beliebtheit, dass das entsprechende Event in „Rainbow Six Siege“ heute ein Comeback feiert.

Die Rede ist vom „Rainbow Six Siege“-Event, das mit sofortiger Wirkung und bis zum 6. April 2021 zur Verfügung steht. Wie schon vor zwei Jahren müsst ihr auch dieses Mal die Flauschigste aller Geisel auf einer kunterbunten Mission des puren Chaos an Bord eines Spielzeug-Flugzeugs retten. Blackbeard, Montagne, Smoke und Tachanka schlüpfen für den Kampf um den VIP-Teddybären ein weiteres Mal in ihre Lieblingsuniformen.

Sichert euch die farbenfrohe Rainbow is Magic-Kollektion

Im Rahmen des „Rainbow is Magic“-Events erstrahlt der Taktik-Shooter nicht nur in neuen Farben. Gleichzeitig erhalten die Spieler die Möglichkeit, sich exklusive Inhalte zu sichern. Darunter die „Rainbow is Magic“-Collection. Die „Rainbow is Magic“-Pakete können mit R6-Credits und Collection-Packs mit R6-Credits oder Ansehen gekauft werden.

Zum Thema: Rainbow Six Siege: Zofia Elite-Set liefert einen Jill Valentine-Skin und mehr

„Für Blackbeard, Montagne, Sledge und Lord Tachanka steht wieder taktische Niedlichkeit auf dem Programm, denn wir veröffentlichen ihre verspielten Looks erneut als Pakete. Wir fügen außerdem ein paar exklusive Gegenstände neu hinzu, darunter ein schrulliges Waffen-Design für Tachanka. Garantiert keine Duplikate“, heißt es weiter.

Alle weiteren Details zum „Rainbow is Magic“-Event findet ihr auf der offiziellen Website von „Rainbow Six Siege“.

