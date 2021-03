Call of Duty Warzone: Patchnotes zum umfangreichen Update enthüllt

Der Battle Royale-Shooter "Call of Duty: Warzone" hat ein umfangreiches Update erhalten. Mit diesem hat Raven Software die Daten optimiert und einige kleinere Änderungen vorgenommen.

Am gestrigen Abend haben die Verantwortlichen von Raven Software ein neues umfangreiches Update für „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ veröffentlicht. Au den PlayStation-Konsolen mussten die Spieler satte 52 Gigabyte herunterladen, während auf dem PC sogar bis zu 133,6 Gigabyte fällig werden konnten.

Datenoptimierung und kleinere Anpassungen

Inzwischen sind auch die offiziellen Patchnotes zu dem neuen Update erschienen, das die Inhalte des Mid-Season-Updates von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auch unterstützen soll. Schließlich bekommt der neue Teil der Shooter-Reihe nicht nur neue Karten und Spielmodi spendiert. Auch zwei neue Operatoren, das ZRG 20 mm Scharfschützengewehr und neue Bundles werden geboten. Sie können auch im Battle Royale-Modus genutzt werden.

Mit dem neuen Update optimieren die Entwickler die Daten, wodurch die gesamte Installationsgröße von „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ verringert wird. So heißt es von offizieller Seite: „Der Warzone-Download hat eine größere Dateigröße aufgrund der Optimierung von Daten.“

Folgende Änderungen hat das neue Update ebenfalls vorgenommen:

Allgemein

Dev Error 6634 für Xbox behoben

Untertitel für Sims, Beck und Garcia behoben

Gameplay

Rüstung sollte nun konstant in allen Partien auf dem Boden als Beute auftauchen

Die Taktikkarte wurde aktualisiert: Ihr könnt nun doppelt klicken, um einen Gefahrenping zu platzieren Wenn ihr über ein pingbares Objekt schwebt, werdet ihr nun manchmal den Namen des Objekts erhalten. Dadurch könnt ihr einfacher sehen, auf was ihr zeigt. Es sollte nun etwas leichter sein, auf genau das zu zeigen, was ihr möchtet, wenn sich Gegenstände sehr nah aneinander befinden. „Pings löschen“ wurden in „Meine Pings entfernen“ geändert

Auf Rebirth Island wurde ein Out of Map-Exploit nahe Chemical Engineering behoben

In Plunder kann die Selbstwiederbelebung über das Schnelle Inventar-Menü fallengelassen werden

Mit Tastatur/Maus oder jeder Bumper Ping-Steuerung könnt ihr alle platzierten Pings auf einmal löschen, wenn ihr den Ping-Button für kurze Zeit gedrückt haltet

Waffen

Die Basisstreuung der Cold War-AUG wurde erhöht

Cold War-Waffenfreischaltungen werden nun im After Action Report auftauchen

Aufsätze

Der Schalldämpfer wird das Verdecken des Aufblitzen als Pro korrekt darstellen

Der Cavalry Lancer-Lauf erhöht nun den Schaden an Fahrzeugen

Leichte Zoom/Variable Zoom-Visiere werden nun korrekt auf vertikalen Wänden angebracht werden können

Es wurden einige ADS-Schussanimationen auf Visieren behoben

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Cold War-Läufe nicht die beabsichtigten Effekte hatten

Operatoren

Bakers vierte Operator-Mission, um 15 Gegner mit einer Waffe mit einem zweifachen oder größeren Visier zu eliminieren, zählt nun korrekt

