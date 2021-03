CoD Modern Warfare & Warzone: Neues Update reduziert die Installationsgrößen

Im Rahmen eines aktuellen Updates wurde auf die Kritik der Spieler reagiert. So wurden die Installationsgrößen von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" zum Teil deutlich reduziert.

"Call of Duty: Warzone": Entwickler reduzierten die Installationsgröße.

In der Vergangenheit machten die aktuellen Ableger der „Call of Duty“-Reihe nicht nur mit steigenden Nutzerzahlen von sich reden. Darüber hinaus klagten die Spieler immer wieder über den enormen Speicherhunger der Shooter.

Im vergangenen Monat ging dieser beispielsweise so weit, dass es nicht mehr möglich war, „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Modern Warfare“ samt aller Updates sowie „Warzone“ gleichzeitig auf der Standard-500 Gigabyte-Version der PlayStation 4 zu installieren. Nachdem die Entwickler Besserung gelobten, wurden „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ nun mit entsprechenden Updates versehen.

Zum Thema: CoD: Cold War & Modern Warfare passen zusammen nicht mehr auf eine Standard-PS4

Wie es von offizieller Seite heißt, nahmen sich die Entwickler mit dem neuen Update den Installationsgrößen der beiden Shooter an und reduzierten diese zum Teil spürbar – je nachdem, ob ihr lediglich „Call of Duty: Modern Warfare“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ oder beide Titel gleichzeitig installiert habt.

Wie viel Gigabyte Speicherplatz dank des neuen Updates eingespart werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die reduzierten Installationsgrößen im Detail

PlayStation 5: 10,9 GB (nur Warzone) / 30,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

PlayStation 4: 10,9 GB (nur Warzone) / 30,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

Xbox Serie X / Xbox Serie S: 14,2 GB (nur Warzone) / 33,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

Xbox One: 14,2 GB (nur Warzone) / 33,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

PC: 11,8 GB (nur Warzone) / 30,6 GB (Warzone und Modern Warfare)

Quelle: Call of Duty (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare