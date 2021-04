Dying Light 2: 20 bis 60 Stunden – Entwickler über die Spielzeit

"Dying Light 2" erscheint für die Konsolen und den PC.

In dieser Woche sprach das polnische Entwicklerstudio Techland ausführlich über sein kommendes Projekt „Dying Light 2“, das sich für die Konsolen sowie den PC in Arbeit befindet.

Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von Wccftech ging Lead-Game-Designer Tymon Smektała unter anderen auf dem Umfang von „Dying Light 2“ ein. Wie bei den meisten Titeln sei es laut Smektała schwer, eine konkrete Spielzeit zu nennen. Gehen die Spieler zielstrebig zu Werke und möchten lediglich die Kampagne abschließen, dann werden sie in etwa 20 Stunden beschäftigt sein. Dies würde jedoch bedeuten, dass sie zahlreiche Geheimnisse verpassen.

Nebenaufgaben können die Spielzeit verdreifachen

Solltet ihr euch hingegen die nötige Zeit nehmen, um die Spielwelt von „Dying Light 2“ nach ihren Geheimnissen zu durchforsten und die zahlreichen optionalen Aufgaben in Angriff zu nehmen, dann könnt ihr problemlos die doppelte bis dreifache Spielzeit einplanen. Alleine das Anfangsgebiet wird laut Smektała ausreichend Content bieten, um euch bis zu acht Stunden zu beschäftigen.

Zum Thema: Dying Light 2: Auf PS5 Modi mit Raytracing, 60 FPS und 4K geplant

„Wenn Sie es eilig haben, sollten Sie in der Lage sein, die Geschichte in ungefähr 20 Stunden zu beenden“, führte Techlands Lead-Game-Designer aus. „Aber um alles zu sehen, müsstest du 2-3 mal mehr Zeit damit verbringen. Allein unser Eröffnungsbereich kann mehr als 7 bis 8 Stunden dauern, wenn Sie jeden Winkel erkunden möchten. Hier gibt es also absolut viel zu spielen.“

„Dying Light 2“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung. Einen konkreten Releasetermin nannte Techland bisher leider nicht.

Quelle: Wccftech

