Oddworld Soulstorm: PS4, PS4 Pro & PS5 im Performance-Check

Vor wenigen Tagen wurde der cineastische Plattformer "Oddworld: Soulstorm" für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Was auf den verschiedenen Systemen technisch geboten wird, verrät eine aktuelle Performance-Analyse.

"Oddworld: Soulstorm" ist für den PC und die PlayStation-Systeme erhältlich.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von Oddworld Inhabitants ihr neues Projekt „Oddworld: Soulstorm“ unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

Ergänzend zur Veröffentlichung des cineastischen Plattformers stellten die Redakteure von VG Tech eine Performance-Analyse bereit, in der der technischen Umsetzung von „Oddworld: Soulstorm“ auf den PlayStation-Plattformen auf den Zahn gefühlt wird. Das entsprechende Video haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Kleinere Slowdowns auf allen Plattformen

Auf der PlayStation 4 sowie der PlayStation 4 Pro wird „Oddworld: Soulstorm“ laut dem Performance-Check in 1.920 x 1.080 Bildpunkten und somit der nativen 1080p-Auflösung dargestellt. Während das Gameplay auf der PlayStation 5 in der nativen 2.560 x 1.440-Auflösung auf den Bildschirm gezaubert wird, liegt die Auflösung der Nutzeroberfläche auf der PS5 bei 3.840 x 2.160 Pixeln.

Zu den weiteren technischen Vorzügen der PlayStation 5-Version gehören eine Darstellung in 60FPS, optimierte Schatten sowie schärfere Texturen. Vor Framerate-Einbrüchen sind die Spieler laut der Performance-Analyse auf keiner Plattform gefeit. Diese treten vor allem in Momenten auf, in denen ihr einen Checkpoint erreicht. Auf der PS4 und der PS4 Pro fallen die Miniruckler etwas stärker auf als der PlayStation 5.

Weitere Details zur technischen Umsetzung von „Oddworld: Soulstorm“ entnehmt ihr dem folgenden Video.

