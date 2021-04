Sonic Colours: Hinweise auf eine Remastered-Fassung aufgetaucht

Allem Anschein nach arbeitet Sega an einer Remastered-Fassung des Plattformers "Sonic Colours". Dies geht zumindest aus einer Liste der Projekte hervor, die sich bei den Berliner iksample Studios in Arbeit befinden.

"Sonic Colours": Arbeitet Sega an einer Remastered-Fassung?

In der Vergangenheit wies Sega immer wieder darauf hin, dass sich die Spieler in den kommenden Jahren über mehrere neue „Sonic“-Titel freuen dürfen.

Allem Anschein nach werden sich unter diesen nicht nur komplett neue „Sonic“-Abenteuer befinden. Dies lassen zumindest die Projekte vermuten, an denen die Berliner iksample Studios laut eigenen Angaben arbeiten. So geht aus einer entsprechenden Liste auf der offiziellen Website des Unternehmens hervor, dass unter anderem an einer Remastered-Fassung zu „Sonic Colours“ gearbeitet wird, das in Japan und Nordamerika unter dem Namen „Sonic Colors“ veröffentlicht wurde.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Bei den iksample Studios aus Berlin handelt es sich um ein Unternehmen, das sich mit Voiceover, Audioproduktion oder der Lokalisierung von Videospielen befasst. „Sonic Colours“ wurde im Jahr 2010 für den Nintendo DS sowie Nintendos Wii veröffentlicht und kombinierte das 3D-Gameplay mit den typischen 2D-Gameplay-Abschnitten der „Sonic“-Franchise.

Zum Thema: Sonic the Hedgehog 2: Teaser-Trailer zum Film-Sequel

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Sonic Colours“ gehörten die Wisp-Kreaturen und deren einzigartige Fähigkeiten, mit denen die Spielmechanik erweitert wurde. Dank dieser war es beispielsweise möglich, Wände zu erklimmen, große Hindernisse aus der Welt zu schaffen oder Sonic in einen zwischenzeitlich unbesiegbaren Würfel zu verwandeln.

Sega selbst wollte die Entwicklung von „Sonic Colours Remastered“ bisher nicht bestätigen.

Quelle: iksample Studios (Offizielle Website)

