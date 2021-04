No Man’s Sky: Update 3.37 behebt diverse Absturzursachen

Ab sofort steht ein weiteres Update zu "No Man's Sky" bereit, das die Weltraum-Simulation auf die Version 3.37 hebt. Geboten werden unter anderem Bugfixes, mit denen Absturzursachen behoben werden.

"No Man's Sky" bekam ein weiteres Update spendiert.

Mit „Expeditions“ bekam die Weltraum-Sandbox „No Man’s Sky“ kürzlich eine umfangreiche neue und kostenlose Erweiterung spendiert.

Da sich im Zuge des neuen Add-ons diverse kleine Fehler einschlichen, bessern die Entwickler von Hello Games aktuell mit diversen Updates nach. Wie das Studio bekannt gab, steht ab sofort der Patch 3.37 bereit, mit dem sich Hello Games in erster Linie ärgerlichen Fehlern annahm, die zu unkontrollierten Abstürzen führen und Erkundern den Spielspaß gehörig verhageln konnten.

Der Changelog liefert alle Details

Ebenfalls der Vergangenheit angehören sollen die Probleme, die in Verbindung mit der Darstellung von Texturen, den Animationen oder den Dialogen der NPCs auftreten konnten. Auch Liefermissionen lassen sich nun wie vorgesehen abschließen, sofern die entsprechenden Vorgaben erfüllt sind. Darüber hinaus wurden die Bugs behoben, die bei den Lieferanfragen im Nexus auftraten.

Zum Thema: No Man’s Sky: Update 3.34 steht bereit – Die Optimierungen im Changelog

Welche Optimierungen und Fehlerbehebungen im Rahmen des Updates 3.37 sonst noch geboten werden, verrät der ausführliche Changelog, der auf der offiziellen Website auf euch wartet. „No Man’s Sky“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Auf den New-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 wurde „No Man’s Sky“ zudem mit einem technischen Upgrade versehen, das unter anderem eine höhere Auflösung, kürzere Ladezeiten und eine überarbeitete Grafik mit sich bringt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu No Man's Sky