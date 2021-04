Apex Legends: Details zur Legende Pariah geleakt

Im kommenden Monat startet die nächste Season des Battle Royale-Shooters „Apex Legends“. Allerdings haben die zuständigen Entwickler von Respawn Entertainment bisher lediglich bestätigt, dass Fans der „Titanfall“-Reihe dieses Mal auf ihre Kosten kommen werden. Nun hat ein Dataminer auch die ersten Informationen zu einer kommenden Legende entdeckt.

Wie der Dataminer Biast12 verrät, wird die Legende den Namen „Pariah“ tragen. Als ultimative Fähigkeit wird Pariah ein Gerät platzieren können, das in alle Richtungen heißen Dampf ausstößt und Brandschaden anrichtet, das direkt die Lebensenergie angreift. Somit werden Rüstungen direkt umgangen. Die passive Fähigkeit der Legende erlaubt es ihr, die Lebensbalken der Gegner zu sehen. Zudem wird sie von feindlichen Dampfgeräten nicht beeinflusst und ist auch immun gegenüber Betäubungseffekten.

Als taktische Fähigkeit wird Pariah auch eine Sonargranate besitzen, mit der die Feinde in einem Bereich für 15 Sekunden aufgedeckt werden. Allerdings wird Pariah nicht die nächste Legende sein, die in „Apex Legends“ auftauchen wird. Stattdessen soll Valk weiterhin im Rahmen der neunten Season erscheinen, wie auch der aktuelle Teaser andeutet.

Somit kann man gespannt sein, welche Inhalte die Spieler in den kommenden Wochen erhalten werden. Sobald Respawn Entertainment konkrete Details zu den Neuerungen enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Pariah Abilities 🙂

Ultimate:

Pariah activates a SDM device releasing a flurry of steam in all directions but becomes unable to move, Steam causes burn damage directly to health

Tactical and Passive under this tweet↓↓↓ pic.twitter.com/qp7xpB8cP3

— Biast12 (Tobias) (@Biast12) April 14, 2021