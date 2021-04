Apex Legends: Battle Royale-Shooter erreicht gewaltigen Meilenstein

Seit seinem Start ist der Battle Royale-Shooter "Apex Legends" aus dem Genre kaum mehr wegzudenken. Mittlerweile konnte der Titel einen neuen Meilenstein erreichen, was seine weltweiten Spieler betrifft.

"Apex Legends" ist unter anderem für PS4 und PS5 verfügbar.

Seit seinem Start im Februar 2019 hat der Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ deutliche Spuren im Genre hinterlassen und erfreut sich nach wie vor enormer Beliebtheit. Diese hat nun einen neuen Höhepunkt erreicht, denn wie Publisher Electronic Arts und Entwicklerstudio Respawn Entertainment heute Abend im Rahmen einer Pressemitteilung verkündeten, konnte das Spiel einen großen Meilenstein erreichen: 100 Millionen Spieler weltweit.

Apex Legends: „Wir fangen gerade erst an“

Dies sei ein gigantischer Erfolg, nachdem der Titel erst im Februar seinen zweiten Geburtstag feierte. Darüber hinaus seien 100 Millionen Spieler jedoch vor allem „eine Bestätigung für Respawns Bemühungen, das Spiel mit innovativen Inhaltsupdates für den Live-Service weiterzuentwickeln und für die aufregenden Geschichten, in die die Fans Saison für Saison eintauchen.“ Über den offiziellen Twitter-Account veröffentlichten die Entwickler zur Feier des Tages ein Video mit einer kurzen Nachricht an die Fans: „100 Millionen stark und wir fangen gerade erst an. Vielen Dank, Legenden!“

Derzeit umfasst der Battle Royale-Hit 16 spielbare Charaktere, sogenannte Legenden, sowie drei sich ständig verändernde Karten. Mit saisonalen Events und größeren, sich noch Planung befindlichen, Updates soll „Apex Legends“ seinen Spielern auch in Zukunft noch „ein besonderes Wettkampferlebnis“ bieten. Erst vor wenigen Tagen kündigten die Verantwortlichen von Respawn Entertainment mit „Kriegsspiele“ ein neues Sammlungs-Event an, das seit gestern offiziell verfügbar ist. Zu den verfügbaren Belohnungen zählen unter anderem exklusive Skins.

„Apex Legends“ ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC (über Origin und Steam) verfügbar.

Spielt ihr ebenfalls aktiv „Apex Legends“?

