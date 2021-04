Apex Legends: Neues Sammel-Event „Kriegsspiele“ angekündigt – Trailer & Details

Unter dem Namen "Kriegsspiele" kündigten die Entwickler von Respawn Entertainment ein weiteres Sammel-Event für den Battle-Royal-Shooter "Apex Legends" an. Los geht es bereits Anfang der kommenden Woche.

"Apex Legends": Neues Sammel-Event in den Startlöchern.

Wer nach einem Grund suchen sollte, mal wieder die Schlachtfelder des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ unsicher zu machen, bekommt ab der kommenden Woche einen weiteren Anreiz geboten.

So kündigten die Entwickler von Respawn Entertainment unter dem Namen „Kriegsspiele“ ein weiteres Sammel-Event an. Los geht es bereits am kommenden Dienstag, den 13. April 2021, wobei die gebotenen Playlist-Modifikatoren jeweils nur wenige Tage zur Verfügung stehen. Versprochen werden darüber hinaus eine neue Belohnungsreihe und neue Herausforderungen.

Trailer stimmt auf das neue Event ein

Den Anfang macht vom 13. bis zum 15. April der Modifikator „Zweite Chance“, der euch pro Runde einen kostenlosen Respawn einräumt. „Ultra-Zonen“ hingegen steht vom 15. bis zum 19. April zur Verfügung. Hier erscheinen mehrere Gefahrenzonen auf der Karte und sorgen für mehr epische Beute und Gold-Objekte. Weiter geht es mit „Auto-Abzeichen“ (Montag, 19.4. bis Mittwoch, 21.4.). Als Änderung hinsichtlich des Respawns von Squadmitgliedern ermöglicht dieser Modifikator die automatische Bergung der Abzeichenkarten von Squadmitgliedern.

Zum Thema: Apex Legends: Der BR-Shooter wird offenbar auf andere Genres ausgeweitet

Vom 21. bis zum 23. April 2021 wird der „Kill-Zeit“-Modifikator zur Verfügung gestellt, der das Spiel beschleunigt, wenn eine Legende fällt. Stirbt eine Legende in einer Runde, wird die Rundenzeit entsprechend verkürzt. Den Schlusspunkt setzt zwischen dem 23. und dem 27. April 2021 „Rüstungsregeneration“. Der letzte Modifikator von „Kriegsspiele“ regeneriert über Zeit zwölf Punkte pro Sekunde. Erleidet ein Spieler Schaden, setzt nach einer Verzögerung von acht Sekunden die Regeneration seiner Rüstung ein. Wird die Rüstung des Spielers geknackt, verdoppelt sich die Verzögerung auf 16 Sekunden.

Zu den weiteren Belohnungen, die im Rahmen von „Kriegsspiele“ auf euch warten, zählen unter anderem exklusive Skins. Alle weiteren Details zum neuen Sammel-Event von „Apex Legends“ findet ihr auf der offiziellen Website.

