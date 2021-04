Demon Slayer: Neuer Charakter für das Anime-Spiel vorgestellt

So sieht der neue Kämpfer im Spiel aus.

Herausgeber Aniplex hat einen weiteren spielbaren Charakter für das Anime-Game „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um Sakonji Urokodaki, die ehemalige Wassersäule, den die meisten anhand der auffälligen, roten Maske wiedererkennen werden.

Mit der Kraft des Wassers

Sakonji wird im Versus-Modus spielbar sein und kämpft mit der Kraft der Wasseratmung. Zusätzlich macht er sich die Umgebung zunutze und greift mit Felsen oder Bambus an. In dem neuen Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck von seinen Fähigkeiten und dem Kampfstil verschaffen. Dabei ist eine gewisse Ähnlichkeit mit den Angriffen von Tanjiro erkennbar, was jedoch wenig verwunderlich ist, da er von Sakonji trainiert wurde.

Bei der Videospiel-Adaption handelt es sich um ein klassisches Fighting Game, wie man es bereits von „Naruto“, „Dragon Ball“ oder „My Hero Academia“ kennt. Dabei stehen die Kämpfe mit den besonderen Fähigkeiten der Charaktere im Vordergrund. Ergänzt wird das Ganze durch einen Story-Modus, durch den ihr die Handlung von „Demon Slayer“ noch einmal genießen oder kennen lernen könnt.

Neben der Wassersäule stehen euch ebenfalls Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro und Nezuko Kamado zur Verfügung. Wenn man sich die Roster anderer Anime-Spiele ansieht, lässt sich aber vermuten, dass noch weitere Charaktere folgen werden. Das Spiel erscheint 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PCs in Japan. Wann genau „Demon Slayer“ seinen Weg nach Europa findet, ist noch nicht bekannt. Da das Franchise aber weltweit Erfolge verzeichnet, wird Aniplex selbst an einer zeitnahen Veröffentlichung interessiert sein.

