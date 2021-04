Street Fighter 5: Neuer DLC-Streiter Rose steht bereit – Trailer

Mit Rose steht ab sofort der nächste Download-Charakter des Fighting-Titels "Street Fighter 5" bereit. Ein Trailer verdeutlicht euch, was der Neuzugang an Manövern und Fertigkeiten auf Lager hat.

"Street Fighter 5" bekam einen weiteren Download-Charakter spendiert.

Nach wie vor wird der im Jahr 2016 veröffentlichte Fighting-Titel „Street Fighter 5“ weiter mit neuen Updates und Inhalten unterstützt.

Wie Capcom zum Start in die neue Woche bekannt gab, steht ab sofort der nächste Download-Charakter bereit, der mit seinen Fertigkeiten für ein wenig spielerisch frischen Wind sorgen soll. Die Rede ist von Rose, die in „Street Fighter 5“ ihr Comeback feiert und sich anlässlich der Veröffentlichung in einem passenden Trailer zeigt. Im Rahmen des besagten Videos könnt ihr einen Blick auf die Manöver und Eigenheiten von Rose werfen.

Weitere Charaktere in den Startlöchern

„Die Zukunft sieht rosig aus, denn Rose kehrt in Street Fighter 5 mit einigen neuen Moves zurück! Mit dem Street Fighter 5 Winter-Update-Programm enthüllt, hat Rose mehrere neue Moves, die eine neue Ebene der Tiefe zu ihrem Gameplay hinzufügen“, führen die Entwickler von Capcom zum Comeback von Rose aus.

Zum Thema: Street Fighter 5: Termin für Rose – Erster Blick auf Oro und Akira Kazama enthüllt

Bei Rose wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen befinden sich zwei weitere DLC-Charaktere in Arbeit, die „Street Fighter 5“ durch Gast-Auftritte bereichern werden. Die Rede ist von Oro und Akira Kazama aus „Rival Schools“, die im Laufe des diesjährigen Sommers den Weg in den Fighting-Titel finden werden.

„Street Fighter 5“ ist für den PC und die PlayStation 4 erhältlich.

