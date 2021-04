DC FanDome: Kehrt im Oktober zurück – Termin & Erste Infos

Wie Warner Bros. bekannt gab, wird das "DC FanDome" genannte Event im Oktober dieses Jahres zurückkehren. Auch wenn der Fokus in erster Linie auf kommenden Filmen liegen wird, könnte es auch Updates zu Spielen wie "Suicide Squad: Kill the Justice League" geben.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erscheint 2022.

Im vergangenen Jahr veranstaltete Warner Bros. das „DC FanDome“ genannte Online-Event, in dessen Rahmen verschiedene kommende Projekte vorgestellt wurden.

Wie das US-Unternehmen bekannt gab, wird das „DC FanDome“-Event in diesem Jahr zurückkehren. Als Termin wurde der 16. Oktober 2021 bestätigt. Weiter heißt es, dass das Event genutzt werden soll, um auf kommende Filme und Serien aus dem DC-Universum einzugehen. Spekuliert wird, dass uns zudem Updates zu ausgewählten Spielen wie „Gotham Knights“ oder „Suicide Squad: Kill the Justice League“ ins Haus stehen könnten.

Release der Spiele erst im Jahr 2022

„Gotham Knights“ befindet sich aktuell bei den „Batman: Arkham Origins“-Machern von WB Games Montreal in Entwicklung und ist für eine Veröffentlichung im Jahr 2022 vorgesehen. Zu den Besonderheiten von „Gotham Knights“ gehört die Tatsache, dass Batman das Zeitliche segnete. Somit liegt es an seinen Sidekicks Robin, Batgirl, Nightwing und Red Hood, für Recht und Ordnung in Gotham City zu sorgen.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ hingegen wird von Rocksteady Games entwickelt und ist ebenfalls für einen Release im nächsten Jahr geplant. Zu den gebotenen Charakteren gehören Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark, mit denen ihr euch wahlweise alleine oder kooperativ mit bis zu vier Spielern ins Getümmel stürzen könnt.

Da ihr euch laut offiziellen Angaben nicht auf einen Charakter konzentrieren müsst, wird es wohl möglich sein, nach Belieben zwischen den verschiedenen Charakteren hin- und herzuschalten.

The epic global event is back!

Return to #DCFanDome 10.16.21 pic.twitter.com/ZifZGCPOig — DC (@DCComics) April 28, 2021

