Resident Evil Village: Finale Demo steht bereit und zeigt sich im Gameplay-Video

Ab sofort steht die finale Gameplay-Demo zum in Kürze erscheinenden Horror-Abenteuer "Resident Evil Village" bereit. Diese bietet euch die Möglichkeit, eine Stunde in der Welt des vielversprechenden Capcom-Titels zu verbringen.

"Resident Evil Village" erscheint in wenigen Tagen.

Kurz vor dem Release des vielversprechenden Horror-Abenteuers stellte Capcom eine weitere Gameplay-Demo zu „Resident Evil Village“ bereit.

Allzu viel Zeit solltet ihr euch mit dem Download allerdings nicht lassen, da die besagte Probefassung lediglich über eine Zeitraum von einer Woche angeboten wird beziehungsweise bezogen werden kann. Nach dem Download habt ihr die Möglichkeit, 60 Minuten in der Welt von „Resident Evil Village“ zu verbringen und sowohl das Dorf als auch das Schloss zu erkunden.

Video liefert Eindrücke aus der Demo

Passend zur Veröffentlichung der finalen Gameplay-Demo wurde ein umfangreiches Video veröffentlicht, das es auf eine Laufzeit von mehr als 35 Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick auf die Probefassung ermöglicht. „Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Zum Thema: Resident Evil Village: Offenere Areale sollen zur Erkundung einladen

Die Handlung von „Resident Evil Village“ folgt dem Protagonisten Ethan Winters, der sich auf die Suche nach seiner entführten Tochter begibt und sich plötzlich in einem geheimnisvollen Dorf wiederfindet. „Chris Redfield, der legendäre Held aus der Resident Evil-Reihe, wird wieder neu mit dem Paar bekanntgemacht und stört auf eine schreckliche Art und Weise ihr Leben, was Ethan in völliges Chaos stürzt“, heißt es zur Handlung weiter.

„Ein am Boden zerstörter Ethan befindet sich in einem abgelegenen schneebedeckten Dorf und sucht nach Antworten, nachdem er in einen völlig neuen Albtraum geraten ist.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village