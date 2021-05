Call of Duty Warzone: Nach „Hunt for Adler“-Debakel erhalten alle Spieler einen kostenlosen Operator-Skin

Zum Start der überarbeiteten Version von Verdansk sollte in „Call of Duty: Warzone“ und „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auch das „Hunt for Adler“-Event stattfinden. In diesem sollten die Spieler verschiedene Aufgaben erfüllen, um sich zusätzliche kosmetische Gegenstände freizuschalten. Allerdings wurden die Fortschritte teils nicht gewertet, wodurch die Spieler kaum eine Chance hatten alle Aufgaben zu erfüllen.

Um sich für die Unannehmlichkeiten bei den Spielern zu entschuldigen, haben sich die zuständigen Entwickler von Raven Software dafür entschieden, dass alle Spieler, die sich vor dem Ende der dritten Season in „Call of Duty: Warzone“ einloggen, den „Tortured & Rescued“-Skin für Adler kostenlos erhalten. Somit wird man die Belohnung, die für den Abschluss des „Hunt for Adler“-Events gedacht war, ohne Probleme erhalten.

„Call of Duty: Warzone“ transportiert die Spieler in die Region Verdansk im Jahre 1984. Seit dem Start der neuen Season können die Spieler nur noch Waffen aus „Call of Duty: Black Ops Cold War“ in den Truhen finden. Zudem wurden die „Call of Duty: Modern Warfare“-Waffen, die man weiterhin über Ausrüstungslieferungen anfordern kann, deutlich abgeschwächt. Ein Umstand, der einigen Spielern auch sauer aufstößt.

Mehr zum Thema: Call of Duty Warzone – Neues Update steht bereit – Fehler werden behoben

In Zukunft wird sich zeigen, wie sich der Battle Royale-Shooter weiterentwickeln wird. Die alte Verdansk-Variante soll laut dem aktuellen Plan jedoch nicht mehr zurückgebracht werden. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Starting right now and until the end of Season Three, anyone who logs into #Warzone will be granted the ‚Tortured & Rescued‘ Adler Skin.

We’d like to thank everyone for participating in the Hunt for Adler limited time event and for being patient these past few days.

🎉 https://t.co/c4PlhB6qbx

— Raven Software (@RavenSoftware) May 1, 2021