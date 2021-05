The Crew 2: Neue Episode „The Game“ startet morgen – Trailer & Details

Am morgigen Mittwoch bekommt das Rennspiel "The Crew 2" im Rahmen der "The Game" genannten Episode frischen Content spendiert. Ein Trailer stimmt auf die neuen Inhalte ein.

"The Crew 2" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Wie Ubisoft bekannt gab, darf sich die Community hinter dem Rennspiel „The Crew 2“ über neue Inhalte freuen, die im Rahmen der „The Game“ genannten Episode den Weg ins Spiel finden.

Los geht es bereits am morgigen Mittwoch, den 12. Mai 2021. Offiziellen Angaben zufolge lädt euch „Episode 2: The Game“ dazu ein, an den verrücktesten Wettkämpfen teilzunehmen, die jemals von Motorflix produziert wurden. Dabei besteht unter anderem die Möglichkeit, mit einer neuen Version des Stunt-Spielmodus zu experimentieren und dabei die verrücktesten Stunts zu kreieren.

Trailer stimmt auf die neue Episode ein

Zu den weiteren Neuerungen, die „The Game“ mit sich bringt, gehören die neuesten „Creator“-Fahrzeuge, die von unabhängigen 3D-Künstlern und Designern entwickelt wurden und in der neuen Episode gespielt werden können. In dieser Season wird der „Ice Hunter“ von Andrey Tkachenko vorgestellt. Der russische Konzeptkünstler hat laut Entwicklerangaben einen Eiswagen für die Rallycross-Disziplin in seinem charakteristischem Retro-Futurismus-Stil neu erfunden.

Ebenfalls mit von der Partie ist ein neuer Motor-Pass, der sowohl kostenlose als auch Premium-Inhalte umfasst. Hierzu gehören die „Chevrolet Grand Sport Gepanzerte Edition“ (Straßenrennen) und die „Shelby GT500 Americar Edition“ (Rallycross), Prestige-Objekte und Währungspakete (Crew Credits und Bucks).

„Unabhängig vom Motorpass, wird Episode 2: The Game den Spieler:innen weiterhin kostenlose monatliche Fahrzeuge bieten, inklusive dem Koenigsegg Gemera (Hypercar) am 19. Mai oder dem Yamaha YZR-M1 (Moto GP) am 2. Juni. Während dieser Episode können außerdem noch weitere Fahrzeuge, Prestige-Objekte, inklusive Dächer und Reifen, sowie Avatar-Outfits, Rauchwände, Unterbeleuchtungen und Fenstertönungen erwartet werden“, führen die Entwickler aus.

Anbei der offizielle Trailer zum morgigen Start von „The Game“.

