Borderlands 3: „True Trials“-Mini-Event startet morgen – Das erwartet euch

Mit den sogenannten "True Trials" startet am morgigen Donnerstag ein neues Mini-Event in "Borderlands 3". Wir verraten euch, was es mit dem Ganzen im Detail auf sich hat.

"Borderlands 3": Morgen startet ein neues Mini-Event.

Wie die Entwickler von Gearbox Software bekannt gaben, startet am morgigen Donnerstag, den 13. Mai 2021 das nächste zeitlich begrenzte Mini-Event in der Welt des Loot-Shooters „Borderlands 3“.

Offiziellen Angaben zufolge bieten die sogenannten „True Trials“ nie gesehene Herausforderungen für kampferprobte Spieler, da die Endbosse auf den Prüfungsgelände-Karten massive Schaden- und Gesundheitsbuffs spendiert bekommen. Bis die sechswöchige Serie am 24. Juni 2021 ihren Höhepunkt feiert, werden alle Spieler, denen es gelingen sollte, eine „True Trial“ erfolgreich abzuschließen, mit exklusiven Belohnungen bedacht.

Herausforderungen im wöchentlich Rhythmus

Die „True Trials“ wechseln in wöchentlichen Abständen und belohnen euch nach dem Abschluss mit einem von zwei ausgewählten legendären Gegenständen. Die Belohnungen sind von Woche zu Woche unterschiedlich, doch es wird laut Entwicklerangaben immer eine aus dem Beute-Pool des Hauptspiels von „Borderlands 3“ und eine aus den sechs verschiedenen Erweiterungen geben.

Zum Thema: Borderlands: Pitchford spricht über Spinoff-Gerüchte und Zukunftspläne

Die erste knackige Prüfung in Form von „True Trial des Überlebens“ startet morgen Abend um 18 Uhr unserer Zeit in „Devil’s Razor“ (Pandora) mit „The Lob“ und „Lucky 7“ als Belohnungen. „All das kulminiert im nächsten großen saisonalen Event in Rache der Kartelle, wo die Spieler erneut Gelegenheit haben, die Pläne von Joey Ultraviolet und seiner loyalen Gang in ihrem Unterschlupf, der prächtigen Villa Ultraviolet, zu vereiteln. Das ist aber nur eine von vielen Neuerungen vom 24. Juni. Es wird weitere Informationen geben, je näher der große Tag kommt“, so die Entwickler weiter.

„Borderlands 3“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 und Stadia erhältlich.

