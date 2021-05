Guilty Gear Strive: Anji Mito zeigt seine Fähigkeiten im neuen Starter Guide

An diesem Wochenende wird die zweite offene Beta zu dem kommenden Kampfspiel „Guilty Gear: Strive“ auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4 stattfinden. Vom 14. Mai 2021 um 5 Uhr bis zum 16. Mai 2021 um 16:59 Uhr können sich die Spieler ein weiteres Mal an dem Spiel versuchen und die verschiedenen Charaktere testen.

Alle Charaktere sind an Bord

Im Gegensatz zur ersten Beta sollen dieses Mal auch alle Charaktere enthalten sein, die zum Launch des Spiels verfügbar sein werden. Somit werden die Spieler auch erstmals die Chance erhalten mit Anji Mito und I-No zu kämpfen. Damit man einen Eindruck von den entsprechenden Fähigkeiten von Anji Mito erhält, haben die Entwickler auch einen neuen Starter Guide in Videoform veröffentlicht.

Als weitere Charaktere sind Sol Badguy, Ky Kiske, May, Axl Low, Chip Zanuff, Potemkin, Faust, Millia Rage, Zato-1, Ramlethal Valentine, Leo Whitefang, Nagoriyuki und Giovanna in „Guilty Gear: Strive“ mit von der Partie. Mit dem ersten Season Pass sollen nach und nach weitere Kämpfer hinzugefügt werden, um den Kader zu erweitern.

In der offenen Beta kann man ein weiteres Mal den Versus-Modus testen. Dabei kann man sich offline mit der CPU messen oder sich online mit Spielern aus der ganzen Welt anlegen. Die Entwickler haben in den letzten Monaten zusätzliche Entwicklungszeit in die Serverstruktur, die Lobby und weitere Funktionen gesteckt, um mit der Vollversion die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Somit kann man hoffen, dass die zweite Beta deutlich stabiler läuft.

„Guilty Gear: Strive“ wird am 11. Juni 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) erscheinen. Wer sich die Deluxe oder die Ultimate Edition kauft, darf bereits am 8. Juni 2021 loslegen.

