Toy Soldiers HD: Neuauflage für die Konsolen und den PC angekündigt

"Toy Soldiers HD" erscheint auch für die PlayStation 4.

In Zusammenarbeit mit Accelerate Games kündigten die Entwickler der Signal Studios die technisch aufpolierte Neuauflage „Toy Soldiers HD“ für die Konsolen und den PC an.

Offiziellen Angaben zufolge kombiniert „Toy Soldiers HD“ die authentischen Eindrücke und Geräusche des Ersten Weltkriegs, um eine dichte und beklemmende Atmosphäre zu erschaffen. Das mechanische Rattern und das harte Knirschen eines heranfahrenden Panzers, das Kreischen nahender Artillerie, der Anflug eines Doppeldeckers und das Stakkato von Maschinengewehren erklingen detailgetreu aus den Boxen der Spieler.

Gefechte in First- und Third-Person-Perspektiven

Wie es auch in anderen Tower-Defense-Spielen der Fall ist, baut der Spieler strategisch eine Verteidigung auf und plant gleichzeitig eine Konter-Offensive. Darüber hinaus wird es den Spielern ermöglicht, den Kampf sowohl in der First- als auch der Third-Person-Perspektive auszutragen. Ob mit einer Haubitze, der Infanterie oder am Steuer eines Bombers; laut den Machern der Signal Studios ist stets Action garantiert.

„Toy Soldiers HD ist die digitale Verkörperung kindlicher Vorstellungskraft. Grüne Plastiksoldaten, First- und Third-Person-Perspektiven, Single- und Multiplayer-Gameplay, strategische Tower Defense Action: Diese Zutaten machen Toy Soldiers HD aus. Es wäre aber nachlässig, nicht noch einen weiteren Aspekt zu nennen: Authentizität“; heißt es von offizieller Seite weiter.

„Toy Soldiers HD“ erscheint im August 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch und wird alle seinerzeit veröffentlichten DLCs umfassen.

