Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Overview-Trailer mit brutalen Spielszenen

"Sniper Ghost Warrior Contracts 2" soll im Juni auf den Markt kommen, mit einer Ausnahme.

CI Games hat weiteres Videomaterial zu „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ veröffentlicht. Der Overview-Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, liefert einige Einblicke in das Spiel und verdeutlicht, dass der Titel für zartbesaitete Seelen weniger geeignet ist, denn die Treffer werden mitunter sehr zerstörerisch dargestellt.

„Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ wird als das bisher herausforderndste Spiel der Serie beworben und soll euch einmal mehr Schüsse über weite Distanzen mit Zielen in über 1000 Metern Entfernung ermöglichen. Dabei durchlauft ihr eine Einzelspieler-Kampagne, die im Nahen Osten angesiedelt ist.

Bringt ein Verbrechersyndikat zu Fall

Im Spielverlauf schlüpft ihr in die Rolle des Scharfschützen-Assassinen Raven, der eine neue Reihe von Aufträgen entlang der libanesischen und syrischen Grenze annimmt. Dabei soll er ein heimtückisches Verbrechersyndikat stürzen und vor Gericht bringen.

Die Spiel-Engine von „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ wurde laut Hersteller verbessert und bietet mehr Realitätsnähe, besonders wenn die Projektile bestimmte Körperteile des Gegners treffen.

In „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ erwarten euch fünf Karten zum Erforschen sowie 20 neue Contracts, an denen ihr euch beteiligen könnt. Hinzu kommen die gewohnten Nebenoperationen. Im Spielverlauf könnt ihr bestimmte Orte wieder besuchen und die Aufträge anders spielen, um weitere Belohnungen freizuschalten.

CI Games gab vor einigen Tagen bekannt, dass die PS5-Version von „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ verschoben wurde. Vorangegangenen Plänen zufolge sollte sie am 4. Juni 2021 auf den Markt gebracht werden. Nach der Verschiebung ist nur noch von „später im Jahr 2021“ die Rede. Die Versionen für PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Steam) werden wie geplant am 4. Juni 2021 erscheinen.

