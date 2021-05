Warhammer Age of Sigmar Storm Ground: Faction-Spotlights zu Stormcast Eternals, Nighthaunt und Maggotkin

Focus Home Interactive und Gasket Games haben drei Fraktions-Trailer zum rundenbasierten Strategiespiel "Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground" veröffentlicht.

Ab Mai könnt ihr in das Rollenspiel eintauchen.

Der Publisher Focus Home Interactive und der Entwickler Gasket Games haben mehrere neue Trailer zum Strategiespiel „Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground“ veröffentlicht. Vorgestellt werden darin drei der Fraktionen des kommenden Titels.

Die Stormcast Eternals, die stärksten Krieger von Storm Ground, machen ihrem Namen alle Ehre. Da sie sich in engen Formationen zusammenschließen, können sie reichlich Schaden aushalten und in langen Schlachten glänzen.

Die Nighthaunts hingegen sind viel anfälliger und verlassen sich auf Schwächungszauber, um ihre Feinde zu schwächen, sowie auf Beschwörungseinheiten, um sie zu überwältigen.

Zu guter Letzt kompensieren die Maggotkin ihre generell träge Bewegung mit einer konkurrenzlosen Fähigkeit, das Schlachtfeld zu kontrollieren, indem sie Sechseckfelder in gefährliche Gefahrenzonen verwandeln, die den härtesten Feinden mit Leichtigkeit schwächende Effekte zufügen.

Zu den drei Fraktionen gehören die „unerschütterlichen Stormcast Eternals, die gruseligen Nighthaunt und die fauligen Maggotkin“. Nachfolgend die offiziellen Details zu den Fraktionen:

„Führe deine hochgradig anpassbare Streitmacht in diesem dynamischen rundenbasierten Strategiespiel voller rasanter Kriegsführung. Schalte in den drei Solokampagnen und im Mehrspielermodus des Spiels neue Einheiten, Ausrüstungen, Waffen und verheerende Fähigkeiten frei, um deine Armeen zu verbessern und eine Macht zu werden, mit der man rechnen muss“, so die Macher.

„Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground“ ist ab dem 27. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam erhältlich. Nachfolgend die anfangs erwähnten Videoszenen zu den drei Fraktionen:

