Dying Light 2: Ausführliche Präsentation in dieser Woche? Frischer Teaser steht bereit

Allem Anschein nach dürfen wir uns in dieser Woche auf eine ausführliche Präsentation von "Dying Light 2" freuen. Dies lässt zumindest der frisch veröffentlichte Teaser vermuten, der unter dem Namen "Are You Dying 2 Know More?" ins Rennen geschickt wurde.

"Dying Light 2": Spieler warten weiterhin auf einen Releasetermin.

Auch wenn uns die verantwortlichen Entwickler von Techland in den vergangenen Wochen immer wieder mit neuen Details zu „Dying Light 2“ bedachten, stehen nach wie vor verschiedene Fragen im Raum.

Beispielsweise wissen wir immer noch nicht, wann „Dying Light 2“ im Endeffekt erscheinen soll. Möglicherweise könnten die Entwickler von Techland in dieser Woche endlich Nägel mit Köpfen machen und frische Details oder gar den finalen Releasetermin zu „Dying Light 2“ enthüllen. Darauf deutet zumindest ein frisch veröffentlichter Teaser hin, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben.

Eine Nachricht an die Überlebenden

Der besagte Teaser wurde unter dem Namen „Are You Dying 2 Know More?“ ins Rennen geschickt und deutet mit seinem Namen bereits an, dass wir uns auf frische Details zu „Dying Light 2“ freuen dürfen. Weiter heißt es im Zuge des neuen Teasers: „Überlebender, Erinnerst du dich an Harran? Wer könnte vergessen … Aber die Stadt ist jetzt unsere Zuflucht und braucht Ihre Hilfe.“

„Es gibt so viel zu wissen und so wenig Zeit, aber diese Hinweise dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Suchen Sie sich einen sicheren Ort und spielen Sie diese Nachricht ab. Du bist unsere letzte Überlebenschance“, so die Nachricht weiter.

„Dying Light 2“ befindet sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung.

