Sonic Colors Ultimate: Sega kündigt die Neuauflage offiziell mit einem ersten Trailer an

"Sonic Colors Ultimate" erscheint im Sommer 2021.

Vor wenigen Wochen erreichten uns erstmals Gerüchte um eine mögliche Remastered-Fassung des ursprünglich im Jahr 2010 veröffentlichten Plattformers „Sonic Colors“.

Im Rahmen eines heutigen Livestreams machte Sega Nägel mit Köpfen und kündigte die Neuauflage unter dem Namen „Sonic Colors Ultimate“ offiziell an. Wie es in der Ankündigung heißt, ist zum einen natürlich die klassische Kampagne des 2010 veröffentlichten Originals an Bord. In dieser macht Sonic Gebrauch von seinen Fähigkeiten, um die Wisps genannten Wesen zu befreien und das Geheimnis hinter ihrer Macht zu erforschen beziehungsweise Gebrauch von ihnen machen zu können.

Auch das Gameplay wurde überarbeitet

„Sonic Colors Ultimate“ entsteht bei den Entwicklern von Blind Squirrel Entertainment und wird laut offiziellen Angaben nicht nur eine komplett überarbeitete Grafik bieten. Gleichzeitig wird das Studio Hand an die spielerische Umsetzung legen und das Gameplay in verschiedenen Bereichen verbessern. Freuen dürfen sich die Spieler beispielsweise über eine verfeinerte Steuerung sowie weitere Gameplay-Verbesserungen, auf die zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen wird.

„Sonic verbessert seine Fähigkeiten, indem er die außerirdischen Kräfte der Wisps nutzt. Mit diesen können sowohl Feinde besiegt, als auch die Geheimnisse gelüftet werden, die den interstellaren Vergnügungspark umnebeln. Mit der Ghost-Wisp können sogar massive Objekte durchdrungen und alternative Pfade entdeckt werden.“, heißt es in der Ankündigung weiter.

„Sonic Colors Ultimate“ wird am 7. September 2021 für den PC (über den Epic Games Store), die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch veröffentlicht. Da die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen unterstützt wird, könnt ihr die Plattformer-Neuauflage zudem auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S spielen.

