Koch Primetime: Livestream für das Summer Game Fest bestätigt

Koch Media hat einen eigenen Gaming-Livestream für das Summer Game Fest 2021 bestätigt.

Publisher Koch Media hat am Wochenende über Twitter mit Koch Primetime einen Livestream angekündigt, in dem Details zu den kommenden Spielen des Unternehmens geteilt werden sollen. Stattfinden wird das Event am 11. Juni 2021, also im Vorfeld der diesjährigen Electronic Entertainment Expo (E3).

Koch Primetime: Enthüllung eines neuen „Saints Row“-Spiels geplant?

Der Livestream, welcher um 21 Uhr deutscher Zeit starten und auf Twitch verfolgt werden kann, ist Teil des Summer Game Fest 2021, das am 10. Juni 2021 starten wird. Versprochen werden für die Auftaktshow der Eventreihe 12 Weltpremieren. Neben Koch Media nehmen unter anderem ebenfalls Activision, Bandai Namco Entertainment, Capcom, Sega, Sony Interactive Entertainment, Square Enix, Ubisoft und Warner Bros Games teil.

Koch Media lässt seine hauseigenen Studios derzeit an diversen Spielen arbeiten. Wahrscheinliche Kandidaten für einen Auftritt im Rahmen des kommenden Events dürften „Shadow Warrior 3“ von Flying Wild Hog sowie „Dead Island 2“ von Deep Silver Dambuster Studios sein. Des Weiteren soll Volition bereits seit geraumer Zeit an einem neuen Teil seiner „Saints Row“-Reihe arbeiten, das im Rahmen des Livestreams offiziell enthüllt werden könnte.

Unwahrscheinlich dürfte dafür ein Auftritt des jüngst bestätigten neuen „Timesplitters“-Games sein, für das Koch Media kürzlich extra das Entwicklerstudio Free Radical Design neu gründete und diverse Mitarbeiter des ursprünglichen Teams reaktivierte. Die Entwicklung des Spiels hat offiziell aktuell noch nicht begonnen.

Zum Thema: TimeSplitters: Nachfolger in Arbeit – Free Radical Design wird neu gegründet

Der Koch Primetime-Livestream startet am 11. Juni 2021 um 21 Uhr deutscher Zeit und wird auf Twitch verfolgt werden können.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Welche Spiele wünscht ihr euch für das Koch Primetime-Event?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Koch Media