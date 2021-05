Summer Game Fest: Termin der Eröffnungs-Show mit Geoff Keighley enthüllt

Auch in diesem Jahr wird ein Summer Game Fest veranstaltet.

Die weltweiten Events verlagern sich immer mehr in das Internet. Und passend dazu wird auch in diesem Jahr ein Summer Game Fest veranstaltet, an dem ihr ausschließlich via Livestream teilnehmen könnt. Inzwischen steht fest, wann das einleitende Live-Weltpremieren-Showcase-Event übertragen wird.

Das Summer Game Fest 2021 startet mit dieser Show demnach am 10. Juni um 11:00 Uhr PT (Ortszeit) – hierzulande also am selben Tag um 20 Uhr. Für die Moderation sorgt einmal mehr Geoff Keighley. Anschauen könnt ihr euch die Show auf Youtube und weiteren Plattformen. Wir werden rechtzeitig auf den Livestream aufmerksam machen.

Der Showcase am 10. Juni 2021 wird rund zwei Stunden dauern und mindestens 12 Weltpremieren beinhalten. Auch Weezer werden bei der Show auftreten. PlayStation ist einer der Partner für das gesamte Sommer-Event, sodass im Laufe des Sommers etwas über die kommenden PS4- und PS5-Spiele zu hören und zu sehen sein wird.

Neben PlayStation werden Epic Games, Annapurna Interactive, WB Games, Mediatonic, Ubisoft und weitere Unternehmen während des langen Sommer-Events einen Auftritt haben.

Partner des Summer Games Fests sind:

2K Games

Activision

Amazon Games

Annapurna Interactive

Bandai Namco Entertainment

Blizzard Entertainment

Capcom

Devolver Digital

DotEmu

Electronic Arts

Epic Games

Finji

Frontier Developments

Gearbox Software

Hi-Rez Studios

Innersloth

Koch Media

Mediatonic

Microsoft

miHoYo

Psyonix

Raw Fury

Riot Games

Saber Interactive

Sega

Sony Interactive Entertainment

Square Enix

Steam

Tencent Games

Tribeca Festival 2021

Ubisoft

Warner Bros. Games

Wizards of the Coast

E3 2021 und Gamescom 2021 ebenfalls online

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der aufkeimenden Konkurrenzveranstaltungen verloren die E3 und Gamescom etwas an Relevanz. Allerdings werden sie in diesem Jahr durchaus veranstaltet – beide als rein digitale Events.

Die E3 2021 findet vom 12. bis zum 15. Juni statt. Erst kürzlich wurden weitere Veranstalter bestätigt. Die Gamescom startet mit der Opening Night Live am 25. August 2021. Es folgen die Haupttage der digitalen Gamescom am 26. und 27. August 2021.

