TimeSplitters: Nachfolger in Arbeit – Free Radical Design wird neu gegründet

Wie Deep Silver bekannt gab, wird das Unternehmen das Studio Free Radical Design neu gründen. Des Weiteren wurde bestätigt, dass Free Radical Design anschließend an einem neuen "TimeSplitters" arbeiten wird. Konkrete Details zum Nachfolger stehen allerdings noch aus.

Die "TimeSplitters"-Marke feiert ein Comeback.

In den vergangenen Jahren setzte sich die Community immer wieder für ein neues „TimeSplitters“-Abenteuer beziehungsweise eine Rückkehr der Marke ein.

Nachdem viele die Hoffnung bereits aufgegeben haben dürften, kündigte der Publisher Deep Silver nun überraschend an, dass das Unternehmen das seinerzeit für „TimeSplitters“ verantwortliche Entwicklerteam Free Radical Design neu gründen wird. Für die Neugründung des Kultstudios werden laut Deep Silver verschiedene Veteranen, die seinerzeit an der „TimeSplitters“-Marke gearbeitet haben, zurückkehren – darunter die beiden Gründer Steve Ellis und David Doak.

Free Radical Design entwickelt ein neues TimeSplitters

„Es ist ihr einzigartiger Stil, welcher der TimeSplitters-Serie eine große und leidenschaftliche Fangemeinde beschert hat, die, ohne Zweifel, von der Gründung des neuesten Studios von Deep Silver begeistert sein wird und sich darauf freut, mehr zu erfahren, wie sich das Franchise weiterentwickelt“, kommentierte Paul Nicholls, Global Brand and Marketing Director bei Deep Silver, die Neugründung von Free Radical Design.

Im Zuge der aktuellen Ankündigung wurde zudem darauf hingewiesen, dass das neu gegründete Free Radical Design an der Rückkehr der „TimeSplitters“-Marke beziehungsweise einem neuen Ableger arbeiten wird. Da sich Free Radical Design derzeit noch um den Aufbau des Studios kümmert und die Arbeiten am neuen „TimeSplitters“ erst in den nächsten Monaten aufnehmen wird, konnten bisher allerdings noch keine Details zum Comeback des Kult-Shooters genannt werden.

Angesiedelt ist das neue Free Radical Design in der Nähe des englischen Nottingham.

Quelle: Pressemitteilung

