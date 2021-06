Genshin Impact: Update 1.6 mit zahlreichen neuen Inhalten veröffentlicht

Die Verantwortlichen von miHoYo haben ein neues umfangreiches Update für „Genshin Impact“ veröffentlicht. Mit diesem bekommen die Spieler unter anderem ein zeitlich begrenztes Gebiet, einen neuen spielbaren Charakter, ein weiteres Feature, neue Ausrüstung, neue Events und vieles mehr geboten.

Besucht die Mittsommerinseln

Zu dem neuen limitierten Gebiet heißt es von offizieller Seite: „Nachdem sie einige Zeit verschwunden war, tauchte Klee mit einem seltsamen Brief in ihren Händen wieder auf. Dem Brief zufolge scheint es einige nicht kartierte Inseln zu geben, die gut verborgen mitten im Meer liegen …“

Als neue 5-Sterne-Figur wird „Tiefrote Blätter jagen wilde Wellen – Kaedehara Kazuha (Anemo)“ ins Spiel gebracht. Dabei handelt es sich um einen wandernden Samurai aus Inazuma, der mit der Crix von Liyue unterwegs ist. Er wird aös eine sanfte und sorglose Seele beschrieben, die viele große Bürden aus der Vergangenheit trägt.

Mehr zum Thema: Genshin Impact – Version 1.6 mit neuen Features erscheint bald – Trailer & Screenshots

Des Weiteren bieten die Entwickler einige neue Waffen wie „Einhänder – Blasser Schwur der Freiheit“ (5 Sterne) und „Bogen – Mitternachtswalzer“ (4 Sterne). Zudem wird eine neue Funktion eingeführt, wodurch man Kameraden in die Kanne der Vergänglichkeit einladen kann. Die Kameraden, die eingeladen werden, vertiefen ihre Verbindung mit Reisenden und erhalten kontinuierlich Freundschafts-EP.

Allerdings haben die Entwickler auch einige weitere Neuerungen ins Spiel gebracht. Alle weiteren Änderungen kann man den offiziellen Patchnotes entnehmen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Genshin Impact