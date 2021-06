Subnautica: Neues Update behebt die Auflösungsprobleme auf der PS5

"Subnautica" ist auch für die PS5 erhältlich.

Eigentlich sollte sich das Unterwasser-Survival-Abenteuer „Subnautica“ auf der PlayStation 5 noch flüssiger und mit diversen technischen Verbesserungen spielen lassen.

In der Praxis kämpften die Spieler allerdings mit kleineren Fehlern beziehungsweise Problemen. Beklagt wurde vor allem die Tatsache, dass ein Bug dazu führen konnte, dass die Auflösung auf 1080p beschränkt wurde. Wie die Entwickler von Unknown Worlds Entertainment bekannt gaben, steht ab sofort ein neues Update zur PlayStation 5-Version von „Subnautica“ bereit, das genau diesen Fehler aus der Welt schafft.

Somit wird „Subnautica“ auf Sonys Konsole der neuen Generation nach der Installation des heutigen Updates in der vorgesehenen Auflösung dargestellt. Des Weiteren nahmen sich die Macher von Unknown Worlds Entertainment diversen Physik-Bugs im Zusammenhang mit eurer Basis an und schafften zudem ein kritisches Problem aus der Welt, das in seltenen Fällen zu abstürzen führen konnte.

„Subnautica“ versteht sich spielerisch als ein klassisches Survival-Abenteuer. Ihr legt mit eurem Raumschiff eine Bruchlandung auf dem Wasserplaneten 4546B hin und seit fortan auf euch alleine gestellt. Eure Aufgabe besteht zunächst darin, euch auf dem Planeten zurechtzufinden und euer Überleben zu sichern.

Anschließend macht ihr euch daran, die Unterwasserwelt von 4546B zu erkunden und nach wichtigen Ressourcen zu suchen, mit denen ihr euer Schiff reparieren könnt, um anschließend die Heimreise anzutreten.

