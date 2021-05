Subnautica: Installationsgröße auf der PS5 massiv reduziert

"Subnautica" ist ab sofort auch für die PS5 erhältlich.

Ende der vergangenen Woche wurde das Unterwasser-Survival-Abenteuer „Subnautica“ in einer technisch überarbeiteten Fassung für die neue Konsolen-Generation veröffentlicht.

Auf der PlayStation 5 wurde „Subnautica“ nicht nur mit einer optimierten Grafik, einer stabileren Framerate sowie einer höheren Auflösung versehen. Zudem profitiert der Titel in spürbarem Maße von der SSD der PlayStation 5. So wurden zum einen die Ladezeiten massiv reduziert. Darüber hinaus sorgte die Kompressionstechnik der neuen Sony-Konsole dafür, dass die Installationsgröße von „Subnautica“ auf der PS5 im Vergleich mit der PlayStation 4-Version deutlich kleiner ausfällt.

Installationsgröße um rund 70 Prozent reduziert

Auf der PlayStation 4 belegt „Subnautica“ mitsamt den aktuellen Updates derzeit rund 14 Gigabyte an Speicherplatz. Dank der Komprimierung auf der PlayStation 5 sind es auf der neuen Sony-Konsole lediglich 3,5 Gigabyte. Umgerechnet spart ihr bei den gleichen Inhalten und Updates also knapp 70 Prozent an freiem Speicherplatz ein.

Neben der PlayStation 5-Version von „Subnautica“ erblickte Ende der vergangenen Woche zudem „Subnautica: Below Zero“ das Licht der Welt. Während im spielerischen Bereich die vertraute Kost geboten wird, punktet „Subnautica: Below Zero“ mit einem neuen Setting und lässt euch eine gefrorene Unterwasserwelt erkunden, in der abermals zahlreiche Gefahren auf unvorsichtige Taucher warten.

„Subnautica: Below Zero“ ist unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

