BloodRayne Betrayal Fresh Bites: Neuauflage mit Trailer & Details angekündigt

Mit "BloodRayne Betrayal: Fresh Bites" kündigten die Entwickler von WayForward und der Publisher Ziggurat Interactive eine Neuauflage des 2011 veröffentlichten Action-Plattformers an. Versorgt werden der PC und die Konsolen.

"BloodRayne Betrayal: Fresh Bites" bekam bisher keinen Releasetermin spendiert.

Anlässlich der diesjährigen E3 kündigten die auf 2D-Titel spezialisierten Entwickler von WayForward gleich mehrere neue Projekte an.

Darunter „BloodRayne Betrayal: Fresh Bites“, das sich für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einer technisch überarbeitete Neuauflage des ursprünglich im Jahr 2011 veröffentlichten Action-Plattformers zu tun.

Erste Trailer geht auf die Verbesserungen ein

Zu den Neuerungen gehören unter anderem neu eingesprochene Dialoge. Einen konkreten Releasetermin spendierten die Entwickler von WayForward „BloodRayne Betrayal: Fresh Bites“ bisher zwar nicht, bedachten uns im Rahmen der offiziellen Ankündigung der Neuauflage aber immerhin mit einem ersten Trailer. In diesem wird unter anderem auf die neuen Elemente des Remasters eingegangen.

Zum Thema: The Great Ace Attorney Chronicles: Features im offiziellen Trailer präsentiert

„Der ursprüngliche Entwickler WayForward hat seinen klassischen 2D-Hack’n-Slash-Plattformer aus dem Jahr 2011 mit hochauflösender Grafik, modernen Funktionen und einer völlig neuen Sprachausgabe der ursprünglichen BloodRayne-Darsteller Laura Bailey (Rayne) und Troy Baker (Kagan) aktualisiert“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites destilliert die besten Teile der BloodRayne-Reihe zu einem blutigen, nervösen, actiongeladenen 2D-Hack’n-Slash-Abenteuer durch fünfzehn herausfordernde Level.“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu BloodRayne Betrayal: Fresh Bites