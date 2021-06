The Great Ace Attorney Chronicles: Features im offiziellen Trailer präsentiert

Anlässlich der diesjährigen E3 bedachte uns Capcom mit gleich zwei frischen Trailern zu "The Great Ace Attorney Chronicles". In einem wird etwas näher auf die Features der enthaltenen Adventure eingegangen.

"The Great Ace Attorney Chronicles" erscheint im Juli im Westen.

Wie Capcom vor ein paar Wochen bekannt gab, wird die „The Great Ace Attorney Chronicles“ genannte Adventure-Sammlung Ende des kommenden Monats den Weg in den Westen finden.

Um euch die Wartezeit bis zum hiesigen Release ein wenig zu versüßen, stellte Capcom im Rahmen der diesjährigen E3 einen frischen Trailer bereit, in dem euch ein näherer Blick auf die Adventures ermöglicht wird. In einem zweiten Trailer hingegen dreht sich alles um die neuen Features, die im Rahmen von „The Great Ace Attorney Chronicles“ auf euch warten.

Zum ersten Mal im Westen erhältlich

Wie es in der offiziellen Ankündigung hieß, umfasst „The Great Ace Attorney Chronicles“ die beiden Ableger „The Great Ace Attorney: Adventures“ und „The Great Ace Attorney 2: Resolve“, die zum ersten Mal im Westen veröffentlicht werden. „Chronicles“, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Japan und England spielt, konfrontiert euch laut Capcom mit einer Vielzahl an komplexen Charakteren und Geschichten.

„Macht euch bereit, einige der verrücktesten Fälle in der Welt der fiktiven Gerichtssäle zu lösen“, heißt es von offizieller Seite weiter. Neben „The Great Ace Attorney: Adventures“ und „The Great Ace Attorney 2: Resolve“ umfasst die Spielesammlung diverse Bonusinhalte. Darunter die acht „Eskapaden“-Bonusfälle sowie eine Galerie mit Konzeptzeichnungen.

„The Great Ace Attorney Chronicles“ wird am 29. Juli 2021 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

