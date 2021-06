Glitched: Indie-Titel im Pixel-Stil für PS4 angekündigt

In "Glitched" wird die vierte Wand durchbrochen, weshalb die Charaktere von eurer Anwesenheit wissen.

Das Indie-Spiel „Glitched“, das zunächst nur für PCs angekündigt wurde, erscheint auch für PlayStation 4. Dafür hat sich der Entwickler En House Studios mit Digerati zusammengetan, außerdem sind Umsetzungen für Nintendo Switch und Xbox One geplant.

Glitched durchbricht die vierte Wand

In dem Rollenspiel im Pixel-Look, das auf Erkundung und eigene Entscheidungen setzt, durchbricht der Protagonist die vierte Wand. Ausgelöst wird dies durch einen Glitch in der fiktiven Spielwelt namens Soren, durch den der Charakter Gus euch erkennt und von nun an von eurer Existenz weiß. Manchmal spricht er euch sogar direkt an und fragt um Rat.

Eure Entscheidungen, wie ihr euch verhalten wollt, nehmen dabei Einfluss auf das Spielgeschehen und können euch entweder neue Verbündete oder Feinde verschaffen. Außerdem gibt es dafür eine Art Punktesystem, das euren Charakter nach und nach definiert. Gemeinsam ist es nun eure Aufgabe, dem mysteriösen Glitch auf den Grund zu gehen und die Heimat und Freunde von Gus mithilfe eines Patches zu retten.

Passend zur Ankündigung gibt es nun auch einen neuen Trailer, der euch einen weiteren Einblick in Gus Abenteuer gewährt. In Soren gibt es allerhand unterhaltsame Kreaturen, denen ihr auf eurer Reise begegnen werdet. Erste Ausschnitte aus dem rundenbasierten Kampfsystem gab es ebenfalls zu sehen.

„Glitched“ entstammt einem Kickstarter-Projekt, weshalb die Entwicklung auf der Basis von Unterstützern finanziert werden konnte. Ursprünglich sollte es bereits veröffentlicht werden, jedoch sorgten einige Hürden für Verschiebungen, besonders da es von einer einzelnen Person entwickelt wird. Vor einigen Monaten bestätigte der Projektgründer aber, dass er weiterhin daran arbeitet und sich der Titel in der finalen Phase befinden soll. Wann das Spiel letztendlich erscheint, bleibt also noch abzuwarten.

