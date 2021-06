The Procession To Calvary: Bizzares Adventure erscheint in Kürze für die PS4 – Neuer Trailer

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint das schräge Adventure "The Procession To Calvary" in wenigen Wochen für die PlayStation 4. Passend zu dieser Ankündigung steht ein frischer Trailer bereit.

Bereits im vergangenen Jahr kündigte der Publisher Digerati das von Joe Richardson entwickelte Adventure „The Procession To Calvary“ für die Konsolen an.

Nachdem es um die Konsolen-Umsetzungen zuletzt recht still wurde, wurde nun bekannt gegeben, dass „The Procession To Calvary“ am 1. Juli 2021 für die Switch und einen Tag später auch für die Xbox One erscheinen wird. Die PlayStation 4-Version bekam bisher keinen Releasetermin spendiert, wird laut Digerati allerdings nur „kurze Zeit“ später folgen. Passend zu dieser Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer zum etwas anderen Titel veröffentlicht.

Der geistige Nachfolger zu Four Last Things

„The Procession to Calvary“ versteht sich laut Entwicklerangaben als der geistige Nachfolger zu „Four Last Things“. Spielerisch wird ein „schräges und pythoneskes Adventure“ versprochen, das auf ausgewählten Gemälden der Renaissance basiert. Eure Reise führt euch durch eine detailreiche Welt, die sich aus Hunderten von verschiedenen Gemälden der Renaissance zusammensetzt.

Zu den Aufgaben, mit denen euch das schräge Point & Click-Adventure konfrontiert, gehören das Stehlen eines Schiffs, die Teilnahme an einem Talentwettbewerb, die Suche nach wertvollen Schätzen oder das Gespräch mit Gott und Petrus.

Einen weiteren Eindruck vom Gebotenen liefert der neueste Trailer zu „The Procession to Calvary“.

