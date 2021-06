Echoes of the End: Narratives Action-Adventure auf Basis der Unreal Engine 5 angekündigt

Prime Matter und Myrkur Games haben ein neues narratives Action-Adventure namens "Echoes of the End" angekündigt. Das Spiel befindet sich für die Next-Gen-Konsolen und den PC in Entwicklung.

Koch Medias Premium-Label Prime Matter und das Entwicklerstudio Myrkur Games haben im Rahmen des Summer Game Fests ein neues Action-Adventure namens „Echoes of the End“ angekündigt. Der Titel befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC in Entwicklung, wobei das Spiel mit der Unreal Engine 5 erschaffen werden soll.

Ein ambitioniertes Fantasyspiel

Bei „Echoes of the End“ handelt es sich um ein narratives Abenteuer, das in einer einzigartigen Fantasiewelt angesiedelt ist. Die Spieler werden in die Rolle von Ryn schlüpfen. Sie ist eine erfahrene Kämpferin, die die einzigartige Fähigkeit hat, Materie zu manipulieren und zu zerstören. Die Spielwelt soll eine reichhaltige Lore und atemberaubende Landschaften bieten.

Auch interessant: Prime Matter – Koch Media gründet neues Label – Zahlreiche Ankündigungen inkl. Payday 3, King’s Bounty 2 und mehr

Myrkur Games ist ein kleines Studio, das in Reykjavik, Island angesiedelt ist und mit „Echoes of the End“ sein Erstlingswerk auf den Markt bringen wid. Die Entwickler möchten einen neuen Angang an die Erzählung bieten. Die Zusammenarbeit mit Koch Media soll zu der Erschaffung phänomenaler Spielerfahrungen führen, wobei der Publisher den Entwicklern jegliche Sorgen nimmt.

Bisher sind nur einige wenige Bilder zu „Echoes of the End“ erschienen, wobei noch kein konkreter Termin zu dem kommenden Spiel enthüllt wurde.

Quelle: Gematsu

