Red Dead Online: In dieser Woche mit Belohnungen für Söldner und mehr

Ab sofort warten in der Welt von "Red Dead Online" neue Boni, Belohnungen und Rabatte auf euch. Wir verraten euch, worauf ihr euch in dieser Woche im Detail freuen dürft.

"Red Dead Online": Neue Boni und Belohnungen stehen bereit.

In einer aktuellen Pressemitteilung stellten die Entwickler von Rockstar Games die Boni, Rabatte und Inhalte vor, mit denen „Red Dead Online“-Spieler in dieser Woche bedacht wurden.

In den kommenden sieben Tagen warten in Free-Roam-Missionen beispielsweise die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und RDO-Dollar, während legendäre und berüchtigte Kopfgeldjagden mit der doppelten Bezahlung locken. Truppmitglieder in Free-Roam-Missionen, Free-Roam-Events oder Kopfgeldmissionen hingegen erhalten zehn Prozente mehr Erfahrungspunkte. Für Spieler mit niedriger Ehre gibt es in dieser Woche den folgenden Log-in-Bonus: Das schwarze aufgerollte Halstuch.

Ein Angebot über 40 Prozent Rabatt auf einen Stallplatz und zwei Gutscheine für jeweils 2000 Erfahungspunkte (innerhalb von 72 Stunden verfügbar) wartet auf renommierte Kopfgeldjäger mit Rang 30. Zudem lockt „Red Dead Online“ in dieser Woche mit kostenlosen Schnellreisen und gestrichenen Gebühren für die Bildung eines permanenten Trupps.

Anbei eine Übersicht über die aktuellen Rabatte und Prime-Gaming-Vorteile.

Die Rabatte und Prime-Boni der laufenden Woche in der Übersicht

Rabatte für Kopfgeldjäger: die Kopfgeldjägerlizenz kostet in dieser Woche nur 5 Goldbarren und es gibt 50 Prozent Rabatt auf das verstärkte Lasso, 40 Prozent auf alle kosmetischen Rollengegenstände für Kopfgeldjäger und renommierte Kopfgeldjäger

Zusätzliche Rabatte: Fünf Goldbarren Rabatt auf die Veränderung eures Erscheinungsbildes, 50 Prozent auf Frisuren, Zahnpflege und Schminke bei Barbieren, 40 Prozent auf Pistolen und alle Gegenstände im Sortiment von Wilderness Outfitters und 30 Prozent auf alle Streitrösser, alle Rollen-Outfits und alle Tonika

Fortlaufende Prime-Gaming-Vorteile: Wer sein Konto im Rockstar Games Social Club vor dem 5. Juli mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Gutschein für ein kostenloses Emote sowie Angebote über 30 Prozent Rabatt auf die Barerweiterung und einen Schwarzbrenner-Gegenstand der Stufen „Angehend“ oder „Aufstrebend“ nach Wahl.

