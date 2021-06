Dying Light 2: Fokus auf die Infizierten? Neuer Livestream in der nächsten Woche

Wie die Entwickler von Techland bekannt gaben, wird in der kommenden Woche die zweite "Dying 2 Know"-Episode zu "Dying Light 2: Stay Human" veröffentlicht. Dieses Mal wird sich offenbar alles um die Infizierten drehen.

"Dying Light 2" erscheint im Dezember 2021.

Vor wenigen Wochen hatten die Entwickler von Techland endlich ein Einsehen mit den wartenden Spielern und gaben bekannt, dass „Dying Light 2: Stay Human“ noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Ergänzend zu dieser Ankündigung wurde nun der nächste Livestream zu „Dying Light 2: Stay Human“ angekündigt. In der zweiten Episode des „Dying 2 Know“-Formats wird sich offenbar alles um die Infizierten drehen, die die Welt des Nachfolgers bevölkern und euch das Leben schwer machen werden. Der besagte Livestream wird am Donnerstag, den 1. Juli 2021 um 21 Uhr unserer Zeit starten und kann auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Techland mitverfolgt werden.

Kostenloses Next-Gen-Upgrade bestätigt

„Dying Light 2: Stay Human“ wird hierzulande am 7. Dezember 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und natürlich die PlayStation 5 veröffentlicht. Wie die Verantwortlichen von Techland Ende des vergangenen Monats bestätigten, dürfen sich alle, die erst zu einem späteren Zeitpunkt zur PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S greifen, auf die Möglichkeit freuen, ihre Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Version zu unterziehen.

„Sie sind ein Wanderer mit der Macht, die Stadt zu verändern. Aber Ihre Fähigkeiten haben einen Preis. Sie werden von Erinnerungen geplagt und haben sich aufgemacht, um die Wahrheit zu finden … nur um mitten in ein Kriegsgebiet zu geraten. Arbeiten Sie an Ihren Fähigkeiten, denn um ihre Feinde zu besiegen und neue Verbündete zu gewinnen, werden Sie sowohl Ihre Fäuste als auch Ihren Verstand brauchen“, so die offizielle Beschreibung von „Dying Light 2: Stay Human“ weiter.

